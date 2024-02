Cientos de agentes de seguridad estaban instalados este noche en torno al Congreso, donde los diputados reanudarán este jueves el debate de la denominada "Ley de Bases", después de los incidentes registrados por la tarde entre policías y militantes de izquierda que se oponen a la sanción del proyecto.

La policía tiene instrucción de hacer cumplir el protocolo antipiquete diseñado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que prohíbe los cortes de calle durante las protestas.

El avance sobre los manifestantes de los uniformados, incluso con carros hidrantes, se produjo en dos etapas en las últimas horas de la tarde, operativos en los cuales además hubo un detenido, un ciudadano chileno de unos 30 años, según informaron fuentes policiales.

Pese a las órdenes que recibieron las fuerzas de seguridad de desalojar las calles adyacentes al edificio parlamentario, las arterias quedaron igualmente ocupadas tanto por los efectivos como por los manifestantes.

Inicialmente hubo un avance de gendarmes y policías sobre la multitud y se registraron choques entre ambos sectores en la pugna por los espacios, pero luego los ánimos se calmaron en medio de la movilización que se sostenía en una tarde en la que la temperatura superaba los 35 grados.

Los manifestantes denunciaron ante la prensa haber recibido "palazos" y "gases" por parte de las fuerzas de seguridad.

Pero poco después, con la llegada de los prefectos, se reavivó la tensión y hubo un nuevo enfrentamiento en el que el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, cayó y estuvo inerte en el asfalto durante varios minutos, hasta que se recuperó.

El dirigente denunció que "Prefectura reprimió. Me arrastraron, me golpearon. Estábamos sentados en el piso con varios compañeros. Nos sentamos para mostrar que era pacífico. A mí me pegaron patadas en la espalda, y me dejaron sin aire", dijo a la prensa luego de reincorporarse.

La diputada del FIT Myriam Bregman, al enterarse del accionar de las fuerzas de seguridad, salió del recinto y se acercó a la protesta para señalar ante las cámaras de televisión que "Patricia Bullrich está montando un show para justificar la ley. Lo quieren tapar con esto".

"Es lamentable que tantos sectores se presten a este mamarracho de Bullrich, provocar y provocar. Montó una provocación afuera", apuntó Bregman, y añadió que la ministra "quiere ver palos, sangre y represión".

Entre los participantes de la protesta, en su mayoría militantes del Polo Obrero (PO), el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el MTR Teresa Vive y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), se encontraban Celeste Fierro y Patricio Del Corro, legisladores porteños del FIT-U.

"Nos gasearon, había periodistas de medios públicos e internacionales. Gasearon a todos y a los palazos. Tenemos derecho a manifestarnos. Los delincuentes están adentro del Congreso", dijo Del Corro a la prensa respecto del uso de gases lacrimógenos.

Por su parte, el delegado de Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp), Claudio Dellecarbonara, también cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad en el lugar y calificó al operativo de "inconstitucional".

Las agrupaciones realizaban una protesta a la que denominaron "vigilia de necesidad y urgencia" en rechazo al proyecto de ley "Bases" que es debatido en la Cámara baja.

El operativo de seguridad incluye un vallado metálico en todas las veredas del edificio del Congreso y numerosos efectivos y carros de asalto, camiones hidrantes, motos y camionetas y micros de las fuerzas de seguridad en calles y avenidas adyacentes.

Durante este miércoles a la noche, pasadas las 22:30, algunos manifestantes continuaban protestando en cercanías del Congreso de la Nación y un grupo de jóvenes mujeres fueron subidas en un momento a un camión celular de la Policía Federal.

"Había un grupo de chicas cantando el himno, las golpearon, se las llevaron y no dejaron que nos subiéramos para preservar su integridad", denunció ante la prensa, Eduardo Toniolli, diputado nacional de Unión por la Patria (UxP).

"Hay que preservar la integridad física de las personas que no hicieron nada. Es una detención ilegal", sostuvo.

Fuente: Télam

