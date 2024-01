La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning, de la Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba, sostuvo que los legisladores del centenario partido se oponen a otorgar "superpoderes" al presidente Javier Milei, antes de la reunión de bloque que se realizará durante este martes, con el propósito de consensuar una postura, de cara al debate del proyecto de la ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" que inicia el miércoles en la Cámara baja.

"Queremos darles herramientas al Presidente, como las tuvieron otros mandatarios, pero no queremos otorgar superpoderes", definió la legisladora en declaraciones a la radio Futurorock, previo a la reunión de la bancada de la UCR, que se desarrolla desde las 10.30.

La legisladora aclaró que su postura está en línea con la posición que tiene el partido, y que consiste en otorgarle al jefe de Estado "un instrumento sensato que debe estar acotado".

"Hay que tener en cuenta que el 56% de votos que consagraron a Milei como Presidente los obtuvo en un balotaje. Eso significa un porcentaje muy alto de los argentinos que no quería continuar con lo que teníamos hasta el 10 de diciembre, pero eso no significa que todos respalden las medidas de Milei", fundamentó la diputada.

En ese sentido, Brouwer indicó que este miércoles, en Diputados, comenzará, como parte de las discusiones sobre el proyecto de "Bases", la concesión de facultades especiales para Milei, y aseguró que la UCR "intenta no tener en cuenta lo que el Presidente hace en su tuit".

"Vamos a tratar de ver qué instrumentos le sirven a los argentinos. A veces se torna muy difícil el diálogo con el Gobierno. Hay un plan de ajuste propuesto, pero también queremos que sea de estabilización y productivo. Pedimos prioridades porque es muy difícil dar un debate sensato con un proyecto de 600 artículos de diferentes temas que no son cuestiones prioritarias como la economía y la situación fiscal", puntualizó.

Asimismo, la legisladora cordobesa señaló que, en materia de privatizaciones, "no se pueden vender 41 empresas estatales con un solo artículo, si no que debe analizarse "cada caso en particular".

Fuente: Télam

