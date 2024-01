"No actúen en la oscuridad, agazapados, porque les dijeron que son coimeros", les pidió el cotitular de la CGT y secretario General del gremio de la Sanidad a los legisladores que están debatiendo las iniciativas del Gobierno Nacional.

Ocho empresarios cordobeses se capacitarán en Japón

Estas becas son fruto de una alianza entre la Agencia Competitividad Córdoba y The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) de Japón.