El portavoz presidencial Manuel Adorni destacó este viernes el apoyo en el Congreso de "un sector de diputados de la oposición y de muchos empresarios pyme y de la Unión Industrial Argentina (UIA)" sobre el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos enviada por el Poder Ejecutivo.

Al brindar su conferencia de prensa diaria en la Casa de Gobierno, Adorni sostuvo, además, que desde "un sector de la oposición han alcanzado un sin fin de mejoras para la ley, que hemos recibido con mucho agrado" por lo calificó a este sector como "muy razonable y que trabaja muy duro lo que nos pone muy contentos".

El funcionario confirmó que los artículos que se reformen de la Ley "Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos" son "una tarea del poder legislativo" y reiteró que "cuando estén plasmadas en un papel serán los legisladores los que lo darán a conocer".

"El Gobierno tiene todas las intenciones de trabajar el fin de semana y que se avance lo más rápido posible sobre la Ley. Nosotros no negociamos, nos sentamos a recibir toda sugerencia que se pueda hacer de la ley, cuando estén las mejoras plasmadas en un papel serán los propios legisladores que lo darán a conocer", indicó Adorni desde su conferencia habitual en Casa Rosada.

También se refirió a la carta documento de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para que se abstengan a llevar adelante el descuento del día a los empleados estatales que se adhieren al paro del 24 de enero y reafirmó que "quien no trabaje no va a cobrar".

"Reafirmo cada palabra, quien no trabaje no va a cobrar. El derecho a huelga esta garantizado, y no tiene relación con que se cobre o no se cobre, no vamos a hacer que los argentinos paguen por los empleados estatales que no van a trabajar", indicó el vocero presidencial

Al ser consultado sobre los aumentos en el transporte púbico previstos para febrero, Adorni afirmó que "el subsidio a la oferta es un gran delirio en términos de inequidad" y destacó que el Gobierno busca que el beneficio "llegue solo al que lo necesita".

El funcionario añadió que por este motivo "se hace hincapié en la SUBE nominada, es decir que la tarjeta esté identificada. La que no lo esté, no tendrá subsidio porque no podemos identificar la necesidad de las personas".

Fuente: Télam

