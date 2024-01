El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, señaló en la tarde de este martes en la Cámara de Diputados que el capítulo referido al área a su cargo incluido en el proyecto de ley ómnibus del Gobierno "se funda en la situación gravísima en que está la Argentina".

"Estas reformas se fundan en la situación gravísima en que está la Argentina. La ciudadanía se manifestó en las urnas a favor de un cambio, de un nuevo presidente para reformar el Estado", remarcó el funcionario al exponer ante el plenario de comisiones de Diputados que analiza el proyecto enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo.

Cúneo Libarona remarcó que el Presidente "busca soluciones, achicar el Estado, desregular y ordenar" y que "el plan para la Justicia apunta a un sistema procesal y penal adecuado, en el que Argentina sea ejemplo de justicia y orden".

"No me interesa hablar de herencias; sí de futuro y esta ley es el futuro; tenemos un régimen procesal penal que ha fracasado. En eso se va trabajar ansiosamente, a partir de la modernización que introduce", aseveró.

En la última etapa de su exposición, se refirió a Derechos Humanos: "Para mí son amplísimos, no solo tienen que estar dirigidos al género o las causas contra militares, que van a seguir. Mi visión está puesta en la víctima, no en el imputado".

"La ley de víctimas fue una buena iniciativa, pero hay que reforzarla, por eso le pediría a la Cámara que ordenemos la ley. Sueño con un equipo de abogados, psicólogos y apoyo material 24 horas, que le den realmente contención a la víctima", cerró.

La defensa de la toga y el martillo

Durante el debate en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, Cúneo Libarona defendió el uso de la toga y recordó un libro español. "Hay que estudiar historia: en 1919 hubo un famoso profesor de Barcelona que escribió un libro de 28 capítulos llamado El Alma de la Toga. La toga obedece a una distinción ante las personas que integran un juicio, una diferenciación. Ahí está el fundamento", explicó.

En tal sentido, marcó que ya se utiliza en diferentes puntos del país y ejemplificó con algunos casos del extranjero: "La toga existe en varias provincias ya. En el ámbito internacional lo vi en la Corte Internacional, en la haya. Los jueces británicos usan toga. Es algo aceptado en todo el orden mundial".

Por otra parte, expuso de qué manera se llevaría adelante el juicio por jurados, que también se incluye en el proyecto. "Es soberanía popular que les va a gustar. Es ser juzgado por los pares. La Asociación Argentina de Juicio por Jurados dice que es buenísimo el proyecto. El veredicto es unánime y en caso de absolución no hay apelación. El juicio por jurados va para delitos de naturaleza federal que superan los cinco años", manifestó.

La mudanza del INADI

El Ministro de Justicia postuló también la necesidad de reducir el área que gestiona y anunció que trasladará el funcionamiento del Inadi al predio de la ex Esma.

A la misma vez aseguró que el Gobierno "atacará" a la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas "con todos los elementos pertinentes". "Vamos a hacer la denuncia a full con los elementos pertinentes, no hay nadie que vaya a denunciar más que yo", agregó.

"Me he convertido en un administrador, no puedo avanzar en mis ideas, mis proyectos de leyes, orden y persecución porque tengo un ministerio de 5.500 empleados con muchísimos organismos en el interior. No se necesita eso", había expresado Cuneo Libarona en una entrevista para TN.

El ministro enumeró algunos de sus planes para la cartera de Justicia, que incluye "centralizar con las comunicaciones existentes, en un ámbito con eficaces abogados que van a orientar a las víctimas". En ese sentido, adelantó que planea trasladar parte del funcionamiento del Inadi al predio de la ex Esma y pondrá asesoramiento "psicológico para las víctimas" de discriminación.

