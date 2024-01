La Nueva Mañana realizó una entrevista con el diputado cordobés Carlos Gutiérrez, integrante del nuevo bloque conformado –además del PJ local- por Pichetto, Monzó y la Coalición Cívica, llamado Hacemos Coalición Federal.

En el diálogo, el legislador nacional se refirió a las privatizaciones de las empresas del Estado, entre ellas Fadea y los SRT, dijo que “es necesario enviar una ley por cada empresa para ser tratada puntualmente”.

-¿Cuál es el posicionamiento del bloque que usted integra –en representación de HXNP- respecto al contenido y el modo del DNU y la ley ómnibus enviados por el Ejecutivo para ser tratados en extraordinarias durante enero?

-Como definición preliminar, nosotros ya hemos expresado –desde el gobernador Llaryora pasando por nuestro bloque de diputados, y también por parte de la senadora Alejandra Vigo- nuestro espíritu de colaboración en todo lo que el gobierno de Javier Milei necesite en términos de la llamada “emergencia”. Pero sucede que en los 664 artículos de la ley ómnibus enviada hay cuestiones que sí tienen que ver con la “emergencia”, y que estamos dispuestos a discutir -aun con correcciones que le hemos planteado al oficialismo que queremos hacer, y que creemos que son muy necesarias hacerlas-. Y hay otros asuntos que, sin dejar de ser importantes, no constituyen una prioridad hoy. Entendemos que en todo ese fárrago de temas que están mezclados en esos artículos; y que si bien admitimos que puede ser como una especie de programa de gobierno hay muchos que desde el punto de vista parlamentario necesitan un tratamiento ley por ley, y en las sesiones ordinarias, porque no tienen la urgencia de las demás medidas que pide el Ejecutivo relacionadas con la “emergencia”- económicas, administrativas y demás-, y sí pueden –y deben- ser tratadas en el marco de las comisiones respectivas, pero ya a partir del inicio de las sesiones ordinarias.

-¿Cuál es la posición del bloque respecto a las retenciones al agro, incluyendo a las economías regionales?

-Respecto a las retenciones nosotros desde hace ya muchos años que venimos diciendo –y repitiendo- con convicción que son un mal impuesto. Y es así porque no solo que son una exacción de recursos siempre desde la pampa húmeda para convertirlos, la más de las veces –y tal como lo hizo el kirchnerismo-, en humo de subsidios o en capitalismo de amigos que no han servido para potenciar el desarrollo de la tremenda fuerza productiva que tiene el complejo agroalimentario e incluso la misma industria alimentaria. Siempre se apela a la misma fuente para proveerse de recursos, y nunca se buscan otras fuentes como, por ejemplo, podría ser el revisar el régimen especial de Tierra del Fuego –que es una verdadera vergüenza nacional-.

-¿Y cómo se plantea desde el bloque ante el tema de las retenciones a la industria?

-En ese tema tenemos una mirada casi idéntica a la anterior, porque aquí se pone énfasis en los beneficios que trajo para los sectores exportadores- sea el que fuere- la devaluación que llevó el dólar a 800 pesos, pero se omite decir que esos sectores pagan un impuesto país abultado. Entonces en esos términos es que se debe analizar la ecuación de competitividad de cada sector y el cómo quedan frente a esta cuestión.

-¿Podrían estos temas tensionar la posición del bloque con la administración nacional? ¿Hasta qué punto?

-Reitero que nosotros hemos dicho claramente –desde el gobernador, en Diputados y el Senado- que queremos colaborar con este gobierno para que le vaya bien, porque si le va bien nos ira bien a todos. Pero esto no significa aprobar delegaciones o temas a libro cerrado, o no saber administrar las diferencias con el gobierno mediante el diálogo y la actitud responsable frente a estas. Para posiciones irreductibles ya está el kirchnerismo; nosotros queremos administrar las diferencias de modo responsable.

PRIVATIZACIONES: “ES NECESARIO ENVIAR UNA LEY POR CADA EMPRESA PARA SER TRATADA PUNTUALMENTE”.

-¿Cuál es la visión que se tiene respecto a la posibilidad de privatizar empresas estatales?

-En ese tema hay que evitar por completo los errores cometidos en los 90. Y para evitar caer en esos errores hay que discriminar –y no presentar todas en una sola lista- empresa por empresa. Es necesario enviar una ley por cada empresa para ser tratada puntualmente para ver en profundidad cada caso en particular. Nosotros pensamos que, por ejemplo, el Banco Nación por la función que cumple –y más allá de los desaguisados que se hayan hecho- es un caso en que no se debiera modificar la conformación actual.

-¿Y cuál es su mirada en el caso particular de las empresas estatales presentes en Córdoba?

-Y bueno, están dentro del mismo marco –ya sea Fadea, los SRT u otras por el estilo-. Son empresas que –además del punto de vista social o estratégico que cumplen- no mueven la aguja desde el punto de vista fiscal. Entonces señalamos -otra vez- que no pueden ser tratadas dentro de un mismo listado empresas que no tienen ni la misma prioridad ni son las más importantes a tener en cuenta. Por eso volvemos al concepto antes expresado de una empresa, una ley.

“NUNCA VIOLENTAREMOS EL PRINCIPIO FISCAL NÚMERO UNO: NO GASTAR MÁS DE LO QUE NOS ENTRA”.

-¿De qué modo observan el tema de una posible reinstalación del Impuesto a las Ganancias?

-Nosotros dijimos -en el momento en que Massa dispuso la eliminación del impuesto- que eso iba a desfinanciar a las provincias. Ahora, si el gobierno quiere coparticipar el Impuesto al Cheque deberá decidir prontamente si lo va a hacer o no. De no hacerlo creo que tendrá que enviar un proyecto para reposicionar Ganancias, por su cuenta, cosa que hoy sugestivamente no ha hecho. Y si no deberá plantearse la búsqueda de otros lugares donde encontrar los recursos para tapar el desfinanciamiento de las provincias. Córdoba está en manos administrativas sanas y sabias. Nunca violentaremos el principio fiscal número uno: no gastar más de lo que nos entra. Pero los recursos no son infinitos. Si no recibimos lo que nos corresponde todos los meses por la Caja de Jubilaciones –que el gobierno nacional por ley tiene que girar-, si no recibimos los fondos de Ganancias y otras partidas ¿qué se puede hacer? Ahora, ante los inconvenientes que atravesamos la oposición pretende argumentar que: …entonces la provincia no estaba tan bien administrada como decían. Vemos con preocupación que la oposición provincial -en lugar de ponerse del lado de la defensa del federalismo y de su provincia reclamando lo que mes a mes la Nación le adeuda a Córdoba- se ocupe de tirarle piedras a un gobierno que está tomando medidas de modo preventivo para paliar este desfinanciamiento por parte del gobierno nacional.

El respeto al trabajo del Congreso

-¿Cuál es la posición del bloque con relación al tema de la “boleta única”?

-Hace rato que Córdoba la practica con los beneficios para los electores que están a la vista. El sistema uninominal decidido desde el poder central ya es otra cosa que deberemos tratar. Pero este es otro ejemplo de lo venimos hablando respecto a este “mamotreto” –como nosotros le decimos- que mezcla los temas que son prioritarios con otros que pueden mediante proyectos de ley ser discutidos a fondo en el Congreso.

-Usted en una entrevista concedida a este medio en septiembre de 2023 expresó que Schiaretti era la mejor alternativa de presidente toda vez que: “…Schiaretti es el único hombre del interior que ha demostrado la capacidad para gestionar, para crear un escenario para la convivencia democrática”. En referencia a esta apreciación… ¿qué valoración hace del modo gestionar de Milei en comparación al de Schiaretti?

-Ahora no vale pena hace comparaciones. Hoy el presidente es Milei y nosotros hacemos votos para que de acuerdo a lo que se prometió en campaña se respete el sistema republicano y federal de gobierno. Esto significa que esperamos que Milei no pretenda llevarse puesto al Congreso, que se respeten los mecanismos que el Congreso tiene, que se debe trabajar los meses que sean necesarios –enero, por ejemplo-, pero de ninguna manera puede ser dejado de lado, ni querer atropellarlo con un “todo o nada”, un “o me aprueban el paquete completo o nada” porque ese no es verdaderamente el camino del diálogo republicano y federal.