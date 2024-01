El ex ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández y antecesor de Sergio Massa, Martín Guzmán reapareció este viernes en una entrevista con Radio Con Vos y analizó el rumbo económico que se abrió con la asunción de Javier Milei y las medidas tomadas hasta el momento.

En ese marco, señaló que dichas medidas ya se encaminan hacia la dolarización de la economía. El exministro manifestó su preocupación por la situación y sostuvo que dolarizar equivaldría a "abandonar el partido del desarrollo".

Tras mostrar una breve autocrítica por no haber podido contener la inflación, el aumento de la pobreza y la desigualdad durante la gestión de Fernández, Guzmán se centró en la administración de Milei. "Estamos en un momento donde se han revelado las medidas económicas tal vez más relevantes del Gobierno actual, y lo que pienso es que en lugar de generar progreso van a generar retroceso", manifestó.

"Lo que más me preocupa es algo de lo que no se está hablando en estos días: pienso que este gobierno ya ha comenzado la dolarización. Nada sería tan grave para la Argentina como dolarizar la economía, eso significaría que la Argentina se dé por vencida, que abandone el partido del desarrollo", sentenció el exministro.

Para explicar su diagnóstico, apuntó a los BOPREAL. "El Gobierno vio una ventana de oportunidad. Como durante el último año aumentó mucho la deuda de los importadores, ha quedado instalado que hay un problema por resolver (que es cierto) y que el BOPREAL, al que solo pueden suscribir con pesos, es una solución para los importadores", explicó.

Sin embargo, consideró que el bono emitido en dólares por el Banco Central consiste, en realidad, en "un conjunto de operaciones para convertir el pasivo remunerado del BCRA, que son las Leliqs y los pases, en un pasivo en dólares". De este modo, "pasamos de un pasivo en pesos a un pasivo en dólares".

"Si uno quisiera quebrar al Banco Central tendría que hacer exactamente lo que se está haciendo ahora, porque nunca en la Argentina el Banco Central emitió deuda en dólares, porque no emite dólares. No quiebra porque sus pasivos están denominados en la propia moneda que emite, entonces después puede emitir esa moneda y puede haber un efecto inflacionario, pero lo que no ocurre es que quiebre. Ahora, por primera vez, tenemos deuda del BCRA denominada en dólares. ¿Qué pasa si el día de mañana el BCRA no tiene los dólares para pagar la deuda? Es una situación totalmente novedosa", se explayó.

Además, Guzmán consideró que "no hay ningún país en el mundo al que le haya ido bien dolarizando" y que, además, "no hay ningún país serio que dolarice", porque "los países que pierden su moneda abandonan el partido del desarrollo".

Asimismo, reconoció que con la inflación es entendible que haya pérdida de confianza en la moneda, pero sostuvo que la solución no es abandonarla sino reconstruir la confianza en ella con determinadas políticas económicas.

Tras asumir que para reducir la inflación es necesario bajar el déficit fiscal, criticó la distribución del ingreso a la que apunta el gobierno de Milei y sostuvo que, en el esquema actual, "el ajuste lo pagan principalmente la clase media, la población trabajadora informal que no tiene hijos o tiene poco hijos, que son los que menos compensados son, y la población jubilada", con lo cual habrá "una acentuación del conflicto" social.

Guzmán consideró que "esto es aún peor" que lo que se vivió con la Convertibilidad, porque "con la dolarización pasa a haber una crisis del sistema productivo, no hay trabajo, no es que hay variabilidad de los ingresos reales, no hay ingresos para mucha gente. El gran problema pasa a ser el desempleo".