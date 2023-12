Previo a la Navidad, los bombardeos en Gaza dejaron al menos 70 muertos

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este domingo que el implacable ataque militar que su país viene implementando en la Franja de Gaza para "exterminar" al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) es "la batalla de la civilización contra la barbarie".

Mientras tanto, cerca de la Nochebuena sus tropas bombardearon el campo de refugiados de Al Maghazi, en el centro de Gaza, provocando al menos 70 muertos, según el Ministerio de Salud de Hamas.

El portavoz Ashraf al Qudra declaró que el "balance (de víctimas) podría aumentar", dado el gran número de familias que residen en el lugar.

La agencia de noticias AFP no pudo verificar independientemente lo acontecido y el Ejército israelí declaró que estaba realizando "verificaciones" al respecto.

"Destruir a Hamas"

Netanyahu indicó en un mensaje a los "amigos cristianos en el mundo" con motivo de la Navidad que éstas "son unas fechas que deberían ser de buena voluntad entre todos los hombres y paz en la tierra".

"No tenemos paz en la tierra, no en nuestra zona, y ciertamente no vemos buena voluntad entre todos los hombres", destacó el premier israelí, citado por la agencia de noticias Europa Press.

El primer ministro explicó que se trata de la única vía para "destruir a Hamas", devolver a los rehenes secuestrados por el grupo y garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel.

La operación llevará tiempo, pero Israel está "decidido a luchar hasta el final", añadió, de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias Sputnik.

El anuncio del premier israelí conocido en las horas previas a la Nochebuena llega luego de otra jornada cargada de ataques a la Franja de Gaza por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que en las últimas 24 horas mató a 236 palestinos, la mayoría civiles, contando los del campo de refugiados.

El Ministerio de Salud de Hamas informó que casi 20.500 personas murieron por los ataques israelíes en el asediado enclave, mientras que otras 54.036 resultaron heridas, desde la ofensiva del 7 de octubre.

Un vocero del Ejército de Israel dijo en una entrevista con la cadena Fox News que estaban concentrando sus ataques en Khan Yunis, una zona a la que llamó "otro bastión de Hamas", ubicada en el sur del enclave.

Cientos de miles de desplazados del norte del estrecho territorio se refugiaron en esta ciudad, donde nació el líder de Hamas en Gaza, Yahya Sinwar.

Israel considera a Sinwar como el máximo responsable del ataque del 7 de octubre, en el que milicianos de Hamas se infiltraron en el sur israelí y mataron a cerca de 1.140 personas, según autoridades israelíes.

Ese día, los islamistas también secuestraron a unas 240 personas, entre ellos una veintena de argentinos, de las cuales 129 siguen cautivas en Gaza, aunque esta semana Hamas dio por muertos a cinco rehenes como consecuencia de un ataque de Israel.

En respuesta, Israel prometió "aniquilar" a Hamas y lanzó una ofensiva terrestre y aérea contra el territorio palestino, gobernado por el grupo islamista desde 2007.

La mayoría de los más de 20.000 palestinos muertos desde octubre son menores y mujeres.

Fuente: Télam

