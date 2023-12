En este 2023 editaron su último trabajo hasta el momento, “Todos nos vamos a morir igual”, editado el pasado 10 de noviembre en todas las plataformas digitales, que ha logrado unir a provincias como Jujuy, La Rioja y Salta en un solo encuentro musical, y muestra una lista de invitados que realmente impacta: Los Auténticos Decadentes, marca registrada si de alegría y fiesta hablamos, aparecen en el tema que da título al álbum; “Y se ha perdido” con la colaboración de Los Cantores del Monte (grupo compuesto por artistas como Lazaro Caballero, El Indio Lucio Rojas y Christian Herrera) , “Jueves de Comadre” junto a La Delio Valdez, “Y Esto Es Amor” junto a GSony como guiño a la cultura musical de la nueva generación, y a ellos se les suman nombre fuertes como Manuel Wirzt, y La Konga y nombres internacionales como Bacilos desde Miami, Milena Wharton de Perú y Los Bybys desde México.

En este contexto, estrenaron recientemente su nuevo videoclip, "Guitarrero de Amanecidas" junto a El Chaqueño Palavecino y Sergio Galleguillo, nombres fuertes de nuestro folclore nacional. Este clip fue particular y especial, porque fue grabado en la ciudad de Salta, en Casa Grande un emblemático bar de Salta en un ambiente íntimo y auténtico, reuniendo a representantes del folklore argentino, incluyendo a Los Nocheros, Ahyre, Los Cabales, y muchos más, mas allá de ser un viaje nostálgico para El Chaqueño Palavecino, recordando sus épocas como chofer de colectivo.

El baterista Juanjo Pestoni habló con La Nueva Mañana sobre este nuevo lanzamiento y a cerca de la actualidad de estos chicos jujeños (Tekis significa “chicos” en quechua) que debutaron en el Festival de la Serenata de Cafayate de 1991 y fueron Consagración del Festival de Cosquín en 1995, año de lanzamiento de su álbum debut instrumental, "Los Tekis".

- ¿Como surge “Guitarrero de Amanecida”, y como se acoplaron los invitados, ya sea para grabar la canción como para el videoclip?

Juanjo Pestoni : “La idea de Guitarrero de Amanecida surge en el micro de gira, siempre charlamos y cantamos, y una de las canciones que mas le gusta a Mauro (Coletti, vientos y coros), es esta. Salió en una de las charlas de hacerla en versión cumbia, mas a nuestro estilo, de carnavalito/cumbia, y es una canción que siempre está buenísima para compartirla con amigos, y el Gallo (Sergio Galleguillo) y el Chaqueño son dos grandes que aparte ya habían cantado esa canción y quedaba justo para ellos, así que apenas los hablamos se dio. Ahí nomás la grabamos y armamos el video en Casa Grande, Salta, nos faltaban extras así que levantamos el teléfono y convocamos amigos, Los Nocheros, los Ahyre y con los guitarreros de Salta que andaban por ahí y la pasamos súper bien”

El videoclip representa una verdadera juntada de amigos, donde la música fluyó en un asado entre ellos, celebrando la amistad de años. Una celebración auténtica de la amistad y pasión por la música que caracterizó siempre a la banda. Una marca registrada desde siempre de Los Tekis fue justamente abrir el juego para compartir su arte con colegas y amigos, y salir todo lo que sea necesario de los cánones ortodoxos del género folclórico, como por ejemplo llegando a grabar un disco de versiones de clásicos del rock nacional más una particular versión de “Don’t let me down” de The Beatles.

- A lo largo de toda la carrera de la banda siempre alimentaron esto de la comunión, del ritual de la juntada y de compartir su arte.

Juanjo Pestoni : “La senda de compartir con artistas fue la idea de Los Tekis desde siempre, de llevar nuestra música compartida con otros artistas , durante toda nuestra carrera hemos ido compartiendo y grabando con gente que se prende”

En este nuevo trabajo, Los Tekis desearon transmitir un mensaje de celebración. Desde el título, la idea era desdramatizar la muerte, sacarle ese halo de tristeza y convertirla en un recordatorio para aprovechar cada momento y celebrar la vida.

- Fue muy ambicioso el proyecto de “Todos nos vamos a morir igual”, un disco plagado de invitados como Los Auténticos Decadentes, La Konga, La Delio Valdez o esto del Chaqueo y Galeguillo. El disco cuenta con 10 canciones y cada una de ellas es una colaboración con distintos artistas, contando con colaboraciones de carácter internacional como con Bacilos desde Miami, Milena Wharton de Perú y Los Bybys desde México.

Juanjo Pestoni : “Todos nos vamos a morir igual es nuestro último disco, 10 canciones, 10 artistas invitados, y la idea es que siga esa juntada con compañeros, artistas, de disfrutar de la música y compartir canciones”.



- Los Tekis son sinónimo de festivales, de verano, y principalmente de ese momento que se espera todo el año que es el Carnaval Jujeño. ¿Cómo viene la agenda para lo que sigue?

Juanjo Pestoni : “Para el verano tenemos la agenda confirmada, muchos festivales, Cosquín y Jesús María entre otros, y muchos mas, y el carnaval como siempre, un clásico, del 9 a al 12 de Febrero en San Salvador de Jujuy”