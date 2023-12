El Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba expresó su rechazo a la medida anticonstitucional y contraria a los derechos humanos anunciada por la ministra de seguridad Patricia Bullrich de utilizar un “protocolo” para que las cinco fuerzas federales cercenen el derecho a protestar y peticionar.

"Responsabilizamos a Patricia Bullrich y al gobierno de Javier Milei de toda acción represiva ante el derecho a peticionar, protestar y proponer en la vía pública y las consecuencias que tuvieren", indicó el colectivo a través de un comunicado.

Y agregó: "Este protocolo además de la represión anunciada que apunta al pueblo y sus organizaciones, el que sufre el ajuste salvaje que ha iniciado la administración Milei, intenta poner un candado a la movilización popular, amenazarlo y extorsionarlo, entre otras medidas, mediante la quita de las miserias de ayuda social que recibe"

Además desde el Foro destacaron que son respetuosos del derecho a la protesta y también del derecho a circular de la ciudadanía, y aseguraron: "Entendemos que los derechos no son contrapuestos, exigimos al Gobierno Nacional retire este protocolo e instamos a que el Gobierno de la Provincia no adhiera al mismo y se inste al dialogo y a elaborar políticas de convivencia democrática para garantizar el derecho constitucional a protestar y peticionar y circular".

"El sin número de barbaridades antidemocráticas que contiene el anuncio: control sobre la patria potestad de las hijos e hijos, la amenaza a las provincias de intervenir con las fuerzas federales si no se hace lo que Bullrich dice, sindicar como delincuentes, cómplices e instigadores de delitos sin que intervenga la justicia a quienes se movilicen para reclamar por sus derechos, persecución a las y los organizadores, incautar vehículos, pasar facturas de gastos a quienes se movilicen, de acuerdo al derecho constitucional de protestar, para pagar los operativos de seguridad, condicionar hasta la forma de vestirse y de viajar hacia las movilizaciones, etc. Son facetas de la matriz autoritarita que tiene el proyecto político que hoy gobierna el país y que demuestra que el uso del concepto de libertad que levanta la LLA es una farsa, mascara y está alejado de la plena vigencia de los derechos humanos. La libertad que pregonan es que no hay libertad para quienes no piensen y actúen como ellos", dice uno de los fragmentos del comunicado.

Por otro lado, el colectivo de derechos humanos recordó que Patricia Bullrich, quien sostiene que “la ley no se cumple a medias, se cumple”, fue la misma que violo leyes y protocolos participando e instando a salir a la calle y participar de las movilizaciones durante la pandemia incentivando el contagio de Covid 19.

Y agregaron un capítulo clave en el currículum de la funcionario de Milei, y ex funcionaria de Macri: "Es la misma que fue responsable política del asesinato de Santiago Maldonado, entre otras acciones producto de su accionar como ciudadana y en la gestión pública".

"Decimos no al protocolo anti derechos del gobierno de Milei, llamamos al conjunto de organizaciones políticas, sociales, gremiales y de derechos humanos a rechazar el mismo y estar en alerta democrática en defensa de la democracia, la constitución y la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país ante el avance del autoritarismo de este gobierno", concluyeron.





