El flamante intendente de la ciudad de Córdoba, quien fue puesto en funciones anoche tras el traspaso de mando y jura en el teatro Comedia, amplió en diálogo con LNM este domingo cómo funcionará la Guardia Urbana Municipal que pondrá en funcionamiento como primera medida de gestión municipal.

La propuesta formó parte de su promesa de campaña y el propio Llaryora, ya como gobernador electo, aseguró que "no le daría una mano sino dos" para poder concretar este nuevo cuerpo que busca reforzar la seguridad en la ciudad Capital.

Previo al inicio del acto de asunción de Llaryora este domingo en la Legislatura cordobesa, Passerini precisó: "Es una fuerza de seguridad de cercanía que va a ser la autoridad de aplicación del Código de Convivencia que tiene la Municipalidad".

"Va a trabajar de manera articular y complementaria con la Policía de la Provincia. Por eso, para nosotros, el primer disparador es ver cuáles son los parámetros que va a establecer la nueva Ley de Seguridad Provincial, que seguramente va a anunciar el Gobernador y, en función de eso, nosotros adheriremos y adecuaremos este cuerpo", indicó el Intendente.

- ¿Va a poder detener y multar a las personas?

- Exactamente. La idea es que sea una fuerza de cercanía que va a ser un primer nivel de seguridad en los barrios. Nosotros queremos trabajar con las instituciones que ya se han organizado en las distintas juntas de participación, que trabajan ya sobre la seguridad. Vamos a invertir en mucha tecnología y a integrar los dispositivos de inteligencia que ya tiene la ciudad, como son las cámaras que hay y monitorea el Observatorio de Movilidad.

- ¿Va a requerir de nuevos empleados municipales o policiales?

-No. La formación de esta Guardia de "Seguridad Urbana" no debe ser confundido con la Policía de Córdoba que ya está instituida y en la conciencia de la gente. Este cuerpo al estilo de una "Policía Municipal" son los inspectores con armas no letales que van a tener movilidad propia y usar chalecos antibalas, porque obviamente hay que resguardarlos. Fundamentalmente vamos a trabajar en la estrategia que establezca la nueva autoridad de la Policía de la Provincia, que está previsto genere un ámbito para que cada municipio que así lo desee pueda formar su propia policía.

- ¿Cuántos integrantes tendrá y cuál será su estatuto de funcionamiento?

- Se trata de 840 integrantes y nosotros vamos a crear una ordenanza que se adecue a lo que establezca la futura Ley de Seguridad Provincial.

- En su discurso de asunción habló de una Córdoba en paz, ¿le preocupan los últimos hechos que se han producido: el ataque a Radio Nacional y la amenaza a un integrante de HIJOS?

Sí, nos hemos manifestado ayer frente a esta manifestación de intolerancia, de violencia, que no es nada simple. Estamos hoy celebrando 40 años de democracia ininterrumpida y creo que todas las fuerzas políticas, los que tenemos responsabilidad institucional, tenemos que reaccionar inmediatamente y ponernos codo a codo para defender la democracia, cuidar la libertad y, sobre todo, cuidar a quienes padecen estos hechos de violencia.

Estas amenazas no son inocentes y, en este caso, quienes tenemos responsabilidades políticas tenemos que ponernos claramente del lado del derecho. No queremos nunca más que la Argentina viva este tipo de situaciones.