El candidato a vicepresidente opositor de Boca, Mauricio Macri, aseguró este miércoles que la gestión que encabezan Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme, "es mucho peor que lo que le hizo Daniel Passarella a River", gestión que terminó con el descenso por primera vez en la historia del elenco de Núñez.

Macri y el candidato a presidente por la lista adversaria, Andrés Ibarra, dieron una conferencia de prensa en la que desmintieron las enumeradas afirmaciones que dio el oficialismo, conducido por Riquelme, sobre las propuestas de la oposición.

Este miércoles en el Hotel Abasto, en primer lugar, el candidato opositor a presidente de Boca salió a desmentir las afirmaciones del oficialismo sobre una posible gestión de Ibarra- Macri: "Lo que queremos es que se corrija el padrón. Hay múltiples irregularidades. Esto agravó el tema de los filtros, no sólo se vieron perjudicados los socios adherentes de Boca, también los activos que no pudieron entrar por el tema de los filtros. Dice Riquelme: no quieren votar".

"Nosotros quisimos votar, queremos votar, pero sin padrones truchos, así de sencillo. Quieren privatizar el club, dice el vicepresidente. Y nuestra respuesta es la que dimos en toda la campaña: el club es, fue, y será de los socios, nadie quiere privatizar el club", añadió.

"Por el respeto que Riquelme dice y querer a Boca, debería tratar y decir alguna cosa que tenga que ver con la verdad y la respuesta y que explique su mediocre campaña deportiva. Esto que está haciendo nos hace mucho daño a la familia de Boca, no pensé que iba a plantear de esta manera la campaña" agregó, por su parte, el ex presidente de la Nación.

Ibarra continuó haciendo un paralelismo entre el ex candidato a presidente de la Nación por el peronismo, Sergio Massa, y Riquelme: "Es una copia exacta de la campaña del miedo a nivel nacional instalada por Sergio Massa, lo que han hecho es copiar y buscar los temas que le duelen a los socios de Boca. Mauricio estuvo 12 años en el club, la época más gloriosa, con los 16 títulos. Fue hecha como asociación civil, y esa asociación civil estuvo número uno mucho tiempo en el ranking FIFA".

Fuente: NA

