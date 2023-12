Especial para La Nueva Mañana

TRABAJADORAS SEXUALES

Desde Ammar Córdoba (Asociación de Mujeres Meretrices Argentina) denuncian que se suceden reiterados casos de violencia hacia las trabajadoras sexuales. Generalmente los clientes son quienes ejercen la agresión; asimismo la marginación, la precarización y la discriminación las expone a situaciones hostiles, que son descriptas como cotidianas. El último caso denunciado públicamente por la asociación sucedió en la avenida Donato Álvarez el pasado 23 de octubre, dos días antes del 25 N, Día de la No Violencia contra las Mujeres. Una trabajadora de 40 años fue violentamente golpeada por un cliente que se resignó a pagarle por el servicio.

Blanca Azucena Mendoza, secretaria gremial de Ammar, en diálogo con La Nueva Mañana explicó que la situación es muy compleja. Por un lado, las denuncias que realizan no llegan a ninguna resolución. Por otro lado, muchas trabajadoras eligen no denunciar para evitar la exposición, inconvenientes en su trabajo y por el estigma social o familiar.

“Nuestro trabajo tiene que ser reconocido como tal”

“Quieren negar que existimos. Después de 40 años de democracia, nuestro trabajo tiene que ser reconocido como tal. Sufrimos sistemáticamente violencia en nuestras zonas de trabajo. Faltan políticas públicas para nuestro sector porque no hay interés. No podemos ver que alguien se sienta a debatir la forma para hablar del trabajo sexual”, dijo Blanca. Este contexto se extiende en capital, en el interior y en otras provincias.

La mayoría de las agresiones que sufren las trabajadoras sexuales son por parte de los clientes, ejerciendo el servicio. Por ejemplo, cuando se niegan a pagarles a veces no pueden exigir el pago porque se desencadena una violencia física y verbal. Son sometidas a golpes, insultos y hasta en algunos casos la muerte. La inseguridad también las atraviesa, los robos son constantes. “El trabajo sexual va a seguir existiendo. Nosotras pagamos alquiler, pagamos impuestos. Queremos una vivienda digna, una salud. Nos falta mucho y a esto hay que sumarle la discriminación que sufrimos”, expresó la secretaria.

Cuatro trabajadoras sexuales asesinadas durante 2023

Daniela Morales Leanza, Abogada Penalista.

En lo que va del año, cuatro trabajadoras sexuales fueron asesinadas. Algunos de estos casos no llegan a ser conocidos mediáticamente por decisión de la propia familia. Esto se debe a que muchas ejercen el trabajo en secreto. Cabe mencionar que esta reserva, es una razón por la que algunas denuncias no llegan a efectuarse. Denunciar significa exponer su situación laboral y muchas prefieren callar ante eso.

La abogada penalista Daniela Morales Leanza es quien asiste en algunos casos a la asociación. También es quien representa a la familia de Anahí Bulnes.

“Comienzo a tener contacto con las chicas de Ammar desde lo que sucede con Anahí. Ellas vienen con una lucha de mucho tiempo por los derechos que reclaman, el reconocimiento de su trabajo. En el contexto en el que desarrollan su trabajo están en una mayor vulneración. Es un trabajo no reconocido, lo hacen a escondidas. Todo es una sumatoria en el trabajo de ellas que las coloca en una situación de vulnerabilidad”, dijo la abogada en diálogo con la LNM.

Consultada por la recepción de las denuncias que efectuaron las trabajadoras sexuales, explicó el hecho de no poder contar con un abogado querellante o los recursos para tener el mismo. Un abogado ayuda en la investigación y trabaja para que no se paralice la causa. En la generalidad también sucede que hay testigos que no se presentan o por distintas razones quedan paralizadas en un cajón.

Se cumple un año de la desaparición de Anahí Bulnes

Anahí Bulnes desapareció el 5 de diciembre de 2022.

El próximo 5 de diciembre se cumple un año de la desaparición de la docente que ese día, alrededor de la 1 de la madrugada, habría ingresado a un edificio de la zona céntrica de la ciudad de Córdoba donde vivía Santiago Campos Matos quien se encuentra detenido en Bouwer acusado por femicidio.

En el caso de Anahí se ha demostrado que fue un femicidio por el contexto de violencia. Ya está elevada a juicio la causa y la defensa entiende que hay pruebas suficientes que van a demostrar la responsabilidad del imputado. En cuanto a la búsqueda, aún sus restos no fueron encontrados. En el seguimiento de los residuos, encontraron doce camiones. Tres de estos fueron al sector de enterramiento y todo lo que allí se encuentra no puede buscarse por el riesgo biológico y ambiental ya que están comprimidos bajo tierra. El resto de los camiones fueron a otro lugar con un tipo distinto de procesamiento. De esta montaña se realizó la búsqueda.

“Hablábamos de tres etapas, la primera era buscar de manera manual con un equipo de antropólogos un acopio de residuos que se encontraban triturado y separar restos óseos. Una vez separados, pasaban a una segunda etapa de diferenciar los de origen animal de los humanos. La tercera, se iban a realizar las pericias de ADN para detectar si pertenecen a Anahí. Actualmente están en este momento”, explicó la abogada. En los próximos días este informe final estaría disponible.

“A un año del femicidio de Anahí, la familia está pasando por un contexto complicado. Estamos solicitando encontrar un lugar para que ellos tengan, independientemente de este resultado, un espacio donde recordarla a ella. Seguramente en este mes de diciembre agilizaremos los trámites pertinentes”, concluyó Morales Leanza.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]