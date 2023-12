Los murciélagos, otra vez en la mira por la posible propagación de nuevos virus

Especial para La Nueva Mañana

Ante el interrogante de si los murciélagos podrían ser huéspedes de nuevos virus que lleven a otras pandemias y de los roles que cumplen en los ecosistemas, La Nueva Mañana dialogó con Cecilia Castilla, delegada por la provincia de Catamarca del PCMA (Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina).

“Aliados invisibilizados de la producción de alimentos”

“Los murciélagos son un grupo sumamente diverso desde el punto de vista de su riqueza, es decir cantidad de especies, pero también desde la diversidad de hábitos alimenticios, comportamientos y utilización de ambientes en los que viven. Además, cumplen roles en el ecosistema que son claves para el bienestar humano como la polinización, dispersión de semillas y la regulación de poblaciones de insectos. De esta manera, se convierten en aliados invisibilizados de la producción de alimentos a nivel mundial y también en Argentina”, adelantó la especialista.

Cuando se habla de seguridad y soberanía alimenticia, inevitablemente lleva aponer el foco a la protección de los “recursos naturales” y en particular a las acciones en pos de la conservación de la biodiversidad; “no solo en ecosistemas naturales, sino también, en los agroecosistemas. Sin embargo, los murciélagos no suelen estar representados como un componente de la biodiversidad a proteger. Lejos de ser una amenaza silenciosa, en realidad representan una colaboración que no conocemos ni entendemos del todo y, por tanto, no valoramos”, argumentó Castilla.

Nuevos virus

Un grupo de científicos se encuentra trabajando e investigan si los murciélagos pueden llegar a ser los propagadores de una serie de virus que podrían llegar a producir otra pandemia, debido a la invasión de los humanos en regiones donde se está desmontando ya que el hombre toma contacto con especies que antes no se acercaban a las comunidades y, en esta ocasión, más cerca: en lo profundo del Amazonas, pues Brasil es el tercer país en el mundo con mayor cantidad de población de esta especie. En estas zonas, los pobladores pueden llegar a comer frutas que han sido mordidas por murciélagos infectados.

En tanto, en Ghana, África, los pobladores a menudo encuentran campos repletos de frutas mordidas por los murciélagos potencialmente portadores de virus con los cuales no solo ellos se alimentan sino también al ganado: el virus de Marburgo que causa una infección con alta letalidad cercana al 88%, cuyos huéspedes son los murciélagos.

Por otra parte, en Kerala, India, los científicos consideran un punto caliente “para la posible aparición de un nuevo coronavirus” y con la posibilidad de la aparición de un nuevo virus, el Nipah, con lo cual por las calles con altavoces se aconseja a la población evitar el jugo de dátiles y no comer fruta desgarrada o mordida.

Una cadena que lo conecta todo

Asimismo, por ejemplo, muchas de las enfermedades surgidas se deben a una interfaz existente entre murciélagos que consumen frutas, que a su vez son consumidas por los humanos o son utilizadas para alimentar al ganado. “Esa interfaz en Argentina no existe. Si bien hay murciélagos frugívoros estos se alimentan de frutos que el humano no consume ni utiliza. Son frutos silvestres presentes, particularmente en las selvas del noroeste y este de Argentina. Lejos del consumo humano estas especies de plantas de frutos de sabor fuerte y picoso, tienen una función muy importante en la regeneración de los bosques. Es decir que estás pequeñas plantas dispersadas por los murciélagos a través de sus heces podrán llegar en primer lugar a sitios donde el bosque ha sido arrasado por diferentes motivos y ayudar a su regeneración”, sostuvo la bióloga.

Otra interfaz de contacto humano-murciélago suelen ser la presencia de murciélagos en ámbitos urbanos, en estas situaciones deben aplicarse protocolos estrictos de exclusión que permitan desalojar las colonias de los lugares no deseados, pero que a su vez protejan a los murciélagos.

Temor y riesgos

“Una de las razones por la que solemos considerarlos un riesgo es porque a pesar de ser fundamentales para sostener nuestro sistema de producción de alimentos, pueden estar relacionados a diferentes zoonosis, es decir enfermedades trasmitidas por fauna silvestre. En los últimos años con la aparición de Covid-19 y otras enfermedades de origen zoonótico se ha puesto una atención negativa en las especies de murciélagos de todo el mundo, a pesar de esto, está situación no es reciente ni desconocida para la humanidad”, continuó la bióloga.

Todas las especies del planeta, ya sean plantas o animales, conviven con numerosos patógenos como virus y bacterias que causan enfermedades. “De hecho, estas enfermedades cumplen, a su vez, un rol ecológico y evolutivo en todas las especies. En particular, las enfermedades de fauna silvestre, que puede ser potencialmente peligrosas para los humanos, surgen de comportamientos y hábitos inadecuados de los humanos en cuanto a su forma de relacionarse con la naturaleza y cada territorio con la particularidad de la biodiversidad contenida, debería ser un espacio de diálogo para acordar procesos de coexistencia.”, agregó Castilla.

Rabia

Una enfermedad que puede surgir de esta interfaz es la rabia; “sin embargo, esta se transmitirá de forma directa solo si al molestar a un murciélago el termina mordiendo a la persona o si nuestras mascotas juegan con murciélagos caídos y no están vacunadas. La probabilidad de contraer rabia por murciélagos es extremadamente baja, ya que son escasos los murciélagos que portan está enfermedad. Pero nuevamente los comportamientos humanos o la falta de acciones como la vacunación preventiva contra la rabia, son los agentes que disparan la transición de esta enfermedad”, finalizó la investigadora.

La interfaz rural

También existe una interfaz rural donde podemos encontrar especies de alimentación hematófaga, que puede tener incidencia en la traición de rabia al ganado. La humanidad ya se ha preocupado por resolver estas situaciones. Nuevamente la vacunación preventiva para la rabia es lo que evitará la trasmisión de la enfermedad. Otra interfaz es aquella donde se busca el contacto con la naturaleza, ya que simplemente nos acercamos demasiado. Muchas actividades como el ecoturismo, cuando no son debidamente reguladas, permiten un contacto nocivo con la fauna silvestre por ejemplo en cuevas o túneles abandonados. Cuando se perturban murciélagos en su refugio, el daño puede ser muy grande para esas poblaciones ya que el refugio es un espacio vital y crítico para muchas actividades como por ejemplo el cuidado de las crías. Nuevamente acciones indebidas, como espantar o correr a los murciélagos, eliminar espacios naturales y talar el bosque pueden provocar gran estrés en los animales y este convertirse en el disparador de una enfermedad. En resumen, no es la biodiversidad, en este caso los murciélagos, la que representa una amenaza. Por el contrario, la biodiversidad es una aliada inseparable para el desarrollo sustentable y sostenible de la humanidad. Lo que, si representa un verdadero riesgo, y definirán las futuras epidemias pandemia y propagación de enfermedades, son las actitud y acciones que nosotros los humanos llevemos adelante. Volver a estados ancestrales en donde el respeto por la biodiversidad, la coexistencia y el cuidado de la casa común sean valores fundamentales que guíen nuestro desarrollo, es necesario para lograr el bienestar humano. El concepto de una salud refleja la complejidad y simplicidad del paso de la humanidad por la tierra. Es la salud ambiental, de la biodiversidad, de los bosques, de la fauna silvestre, también la salud del humano.

