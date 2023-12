Especial para La Nueva Mañana

Los precios de la próxima temporada de verano se ajustaron acorde al ritmo inflacionario de este año y a la especulación que genera la incertidumbre del recambio en la gestión nacional. Pocas reservas, algunas consultas y precios dolarizados, LNM relevó precios de la canasta de verano para esta temporada.

Por el escenario inflacionario y la incertidumbre ante el anunciado ajuste fiscal que implementará el próximo gobierno, las expectativas del sector turístico de la provincia no son óptimas. Desde las secretarías de Turismo de los diferentes destinos de la provincia subrayan la cautela con la que se manejan las consultas y reservas en una temporada en la que no habrá Previaje. No obstante, no pierden expectativas para una temporada que aún no comenzó, pero que ya anticipa subas de hasta el 120 por ciento en relación con la temporada pasada.

Carlos Paz: la oferta hotelera y de cabañas que maneja la cartera turística es amplia y arranca desde los $ 30.000 por noche en base doble.

Hospedajes, con ajustes de un 120% y cancelación anticipada

A la hora de buscar hospedajes para armar las vacaciones encontramos una multiplicidad de oferta en cuanto a categoría y precios, muchos de los cuales ya se exhiben en dólares en los portales web de alquileres temporarios.

“Generalmente las reservas de enero comienzan los primeros días de diciembre”, dijo a La Nueva Mañana diario Alejandro García, secretario de Turismo de Villa Carlos Paz, y dejó margen de expectativa para los próximos veinte días. De todos modos, las estrategias comerciales que ofrecen, anticipan que no será un verano sencillo. En la Villa trabajan ofertando congelar precios desde el mes de octubre, abonando el ciento por ciento de la estadía ya sea para enero o febrero, siempre en pesos. “Nosotros alentamos la pesificación del sector, los alquileres en dólares son de particulares, nosotros desde la Secretaría trabajamos con hoteles y complejos de cabañas”, señaló García. Por estos días, la oferta hotelera y de cabañas que maneja la cartera turística es amplia y arranca desde los $30.000 por noche en base doble; de acuerdo a los servicios ofrecidos se acomodan las tarifas que llegan, en algunos casos, a los $100.000.

Cabe destacar que la oferta de casas particulares no está contemplada en el tarifario ya que son arreglos de parte. Este diario consultó con distintos oferentes particulares y la respuesta fue contundente: “por ahora no estamos tomando reservas porque no tenemos precio”. Sin embargo, al navegar por los portales de alquileres temporarios, un hospedaje para cuatro personas oscila entre los 49 y 84 dólares por noche, pagando a través de la plataforma.

En Mina Clavero, los valores de una cabaña promedio con pileta y desayuno para cuatro personas ronda los $ 65.000 por noche, aunque hay opciones más económicas.

Traslasierra: “El nivel de reservas es muy bajo”

En el valle de Traslasierra, Mina Clavero es uno de los destinos destacados por la oferta turística para toda la familia. Silvina Aguilera, secretaria de Turismo del municipio, dijo a LNM que “el nivel de reservas es muy bajo, pero hay mucha consulta”; la incertidumbre por lo que pueda a suceder con la economía tras el cambio de gestión también repercute en los hoteleros y cabañeros del Valle. “Hay quienes están tomando reservas con una anticipo del 60% y acodando el precio a valor dólar al cancelar, y quienes han incrementado sus precios a niveles de inflación llegando hasta un 120%”, dijo Aguilera aunque aclaro que “esto no es uniforme en todo el sector”. En tanto los valores de una cabaña promedio con pileta y desayuno para cuatro personas ronda los $ 65.000 por noche, aunque pueden encontrarse opciones más económicas también. La incertidumbre es generalizada. En los diferentes municipios y comunas de la zona reconocen que los niveles de reservas son bajos pero tienen expectativas por operaciones de “último momento”.

Canasta de verano

Los incrementos no sólo se hacen notar en las plazas hoteleras, también alcanzan a los productos propios de la temporada. En lo que respecta a refrigeración del hogar, los precios de aire acondicionado se dispararon al medio millón de pesos, y con pocas cuotas sin interés. A ese monto, hay que sumarle la instalación domiciliaria que, en promedio, oscila entre los $120.000 y $150.000. Los aumentos también rigen para el service, que arranca desde los $45.000 y la carga de gas desde los $70.000.

Las opciones más económicas para pasar el calor siguen siendo los ventiladores, que en el caso de los de pie oscilan entre los $30.000 y $70.000. En caso de buscar artefactos de techo, el precio implica más del doble, ya que en algunos casos llegan a los $160.000.

Para quienes tiene espacio en el patio o terraza, la pileta de lona es una opción para pasar las altas temperaturas que nos esperan esta temporada. Teniendo en cuenta marca y tamaño, para asegurarse un chapuzón hay que desembolsar promedio $100.000.

Mejor por la sombra

La suba en los precios tampoco le esquivó a los artículos básicos como los protectores solares, cuyo uso diario es recomendado por especialistas. A considerar, los protectores faciales han sufrido un ajuste superior al ciento por ciento desde el verano pasado, y los más económicos no bajan de los $7.000, entendiendo que es necesario un factor 30 para protegerse de los rayos UV. En el caso de las lociones faciales y las infantiles, que superan el factor 50, el precio asciende a los $8.000.

Una alternativa para la exposición al sol son las camisetas de tela protectora de rayos UV, cada vez más usadas por niños y niñas. Este verano el precio de las remeras manga larga arranca en los $10.000; según el talle y fundamentalmente la marca pueden llegar a los $20.000.

