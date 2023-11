Osvaldo Giordano es el cuadro político y técnico de la administración provincial que a partir del 10 de diciembre será el Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Fue uno de los primeros nombres de la nueva estructura de Gobierno confirmados por el presidente electo Javier Milei.

Cuando el discurso de Juan Schiaretti de este jueves, ante empresarios durante el almuerzo en la Bolsa de Comercio, ya no se insistió tanto con que los funcionarios que partirán hacia el Ejecutivo Nacional “lo hacen por decisión personal”. El gobernador dejó claro, durante varios pasajes de su alocución, que tanto Giordano como Franco Mogetta (designado por Milei en la Secretaría de Transporte), se sumarán al Gobierno nacional como parte de la estrategia de su espacio, en cuanto a facilitar “la gobernalidad” que precisa la próxima gestión y que “Córdoba le puede aportar”. En su discurso, Schiaretti se refirió a él como “el hombre que más sabe de política previsional”

Cuando este medio le consultó sobre sus expectativas por asumir al frente de un organismo clave como es el Anses, el economista dijo que, a pesar de recién haber llegado del exterior, “con todo mi equipo ya hemos empezado a trabajar, y con mucha responsabilidad”.

Sobre la tarea que le espera, aseguró que considera a su próxima función nacional “como de una oportunidad”, asegurando que hará “todo lo que de las posibilidades para administrar bien un organismo estratégico para el país”.

Sobre una eventual “reforma previsional”

A partir de que en distintos medios se adelantó que Osvaldo Giordano viene a implementar una “reforma previsional”, tomando como referencia la aplicada en Córdoba en 2020, cuando se le consultó al respecto señaló, sin abundar en precisiones: “Creo que hay dos líneas básicas y pienso que es la razón por la cual nos convocaron. Una es hacer de Anses un organismo empático con el ciudadano, que dé mejores servicios, que no haya esas grandes colas, demoras, enojos, intermediarios, o que haya que tener un amigo para que las cosas se muevan. Es decir, replicar lo que durante tanto tiempo hemos trabajado en Córdoba, lo que fue una experiencia exitosa en la Caja de Jubilaciones”.

Y continuó: “Como aquí, debemos hacer de Anses un organismo con mayor capacidad de respuesta, eso ayuda mucho al control del gasto, a hacer un organismo más austero y más transparente. El otro punto es cumplir con la ley. Hoy Anses no lo hace, por algo Córdoba tiene un juicio por incumplimiento de la norma. Esto debe extenderse a todos, a cada uno de los jubilados: estrictamente debe cumplirse la ley. Y después, a futuro, habrá que ver otras cosas que haya que debamos hacer, y eso va a llevar tiempo analizarlo, estudiarlo y evaluarlo”.

Regularizar la situación con las cajas provinciales y el FGS

“El Presidente (sic) Milei lo ha dicho muy claro: se debe cumplir estrictamente la ley. Y acá hay claramente una serie de incumplimientos. Obviamente, tenemos que evaluar cuánto nos va a costar regularizar las situaciones, y eso no se hace de un día para el otro, pero eso no es negociable. Ahí el cumplimiento con cada uno de los jubilados o indirectamente con los jubilados de Córdoba o de Entre Ríos, de Santa Fe, del que sea, es un tema no negociable”, dijo el futuro titular de Anses.

Finalmente, este medio le preguntó sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), a partir de los reparos en términos de que podría ser utilizado como garantía de préstamos al país.

“Considero que el Fondo de Sustentabilidad ha sido muy dañado, por malas decisiones que se han tomado; haremos la evaluación de punto de partida y a partir de ahí a tener un cuidado en donde, primero, nuevamente, el estricto cumplimiento de la ley y segundo, cuidarlo, porque bueno, es el ahorro de cada uno de los argentinos que aportamos al sistema y que esperemos que esos fondos estén cuando nos jubilemos. Ser cuidadoso, transparentes, innovadores, buscar las mejores alternativas para la gente”.

El elegido por Milei para Anses

Osvaldo Giordano es economista. Estudió en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), donde actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Económicas.

Actualmente se desempeña como ministro de Finanzas de la Provincia, cargo que ocupa desde 2015. Giordano fue investigador en el instituto Ieral, de la Fundación Mediterránea, y cuando Domingo Cavallo ocupó el Ministerio de Economía, se desempeñó como fue subsecretario de Empleo.

También trabajó en la fundación Novum Millenium, presidió el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) y fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entre 1992 y 2014.

Desde ya que se le adjudica la autoría de la reforma jubilatoria aprobada por la Unicameral en mayo de 2020, en plena pandemia. La reforma, todavía vigente, es rechazada por todo el arco sindical vinculado a los trabajadores estatales de la provincia, que reclaman la derogación de Ley N° 10.694, norma que impuso el diferimiento de 2 meses en el cobro de aumentos, el descuento por doble beneficio y abandonó la reivindicación histórica del 82 por ciento móvil.