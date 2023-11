Amenaza política: colocaron una bala en la sede de Descamisados

La organización Descamisados denunció este martes que, en el marco de las amenazas que vienen recibiendo por su pertenencia política al peronismo, les dejaron un casquillo de bala en la puerta de la sede de Mendoza casi Avenida Colón, en el que a diario desarrollan diversas actividades.

Roberto Vecchi, responsable de Comunicación de Descamisados a nivel provincial, relató a La Nueva Mañana que este martes por la mañana, en la oficina en la que funciona la cooperativa de medios de la organización, un compañero con trabajo territorial contó con preocupación que los barrios, militantes reciben amenazas de personas que advierten que "quieren salir a pegarles a chicos y chicas peronistas".

En ese momento, contó Vecchi, una persona que cuida este local se sumó a la conversación y les mostró un casquillo de bala que había encontrado en el umbral de la puerta.

"No es un hecho aislado, porque compañeras recibieron amenazas. Facundo Armella, que es el responsable provincial, recibe amenazas. Esto viene creciendo y compañeros de otras organizaciones nos comentan que los insultan y que hay gente que dice que van a salir a patear peronistas", afirmó con preocupación.

Detalló incluso la presencia de stickers hablando de "sepultar al kirchnerismo" que, en este marco, deben tomarse como indicios graves.

Descamisados realiza talleres de orientación laboral en diversos barrios de esta capital, entre ellos José Ignacio Díaz, Villa Urquiza, Villa El Nylon. Tiene además una productora de contenidos, que trabaja con fotografía, vídeos y una cooperativa de medios.

El martes mismo, Armella, en calidad de representante provincial de Descamisados, denunció la aparición de este casquillo de bala en la Unidad Judicial número 2 de la Dirección General de Policía Judicial. La presentación quedó en conocimiento de la Fiscalía de Distrito 1 Turno 2.

Asimismo, contó Vecchi que este mismo miércoles tienen prevista una reunión interna de la organización para pensar protocolos de seguridad.

"Recurriremos a que compañeros no usen nuestras remeras estando solos, ponernos más fuertes en el ingreso de la gente al local. Esto nos agarra con mucha incertidumbre, porque son medidas que tenemos que tomar ante problemas que muchos de nosotros, que no estuvimos en los años '70, no habíamos pasado", manifestó.

Y concluyó que, precisamente, charlarán también con referentes que militan la memoria, verdad y justicia, para que puedan aportar sus nociones de seguridad y ayudar a encarar este momento.

"Que el odio no pueda con nuestros sueños"

Con dicho título, la organización emitió un comunicado en el que dan cuenta de esta amenaza: "Una bala como amenaza, una bala como amedrentamiento. Nos dedicaron una bala para meternos miedo".

Nos han enviado una bala. Una bala para la estrella federal, una bala para el mural de Maradona, una bala para el polo productivo que aquí funciona, una bala para el local en el que nos encontramos con la compañerada a pensar en que Argentina queremos vivir.

Una bala como amenaza, una bala como amedrentamiento. Nos dedicaron una bala para meternos miedo.

Si solo lo repudiamos, nos quedamos cortos; si solo aceptamos mansamente que una victoria electoral legitima el odio, lo hacemos crecer; si solo nos quedamos paralizados, esa bala habrá cumplido su objetivo sin ser disparada.

Nos han enviado una bala. Pero nosotros somos peronistas y nuestra memoria nos impulsa a no doblegarnos jamás, a seguir haciendo, a seguir luchando, a seguir construyendo una comunidad organizada que supere los odios y antagonismos irrecuperables.

Nos han enviado una bala porque no conocen nuestra historia que a pesar de las bombas, los fusilamientos, los desaparecidos: no nos han vencido.

Que en estos tiempos oscuros que esta por vivir nuestra Patria en manos de entreguistas y odiadores no sirvan para refugiarnos en lo individual resignando los sueños colectivos. Somos peronistas porque no se puede ser feliz en soledad.