Mandatarios y ex presidentes se expresaron y felicitaron a Javier Milei. Foto: Télam

Los ex presidentes de Estados Unidos y Brasil, Donald Trump y Jair Bolsonaro, además del líder de la agrupación de ultraderecha española Vox, Santiago Abascal, felicitaron al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, por su triunfo en el balotaje.

"Estoy muy orgulloso de ti. Cambiarás por completo tu país y harás que Argentina vuelva a ser grande", escribió Trump en Truth Social, la red social que creó tras ser expulsado de otras plataformas por su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El republicano, probable rival del presidente demócrata Joe Biden en las presidenciales de 2024 en Estados Unidos, le dio la "enhorabuena" al referente de La Libertad Avanza (LLA) por su victoria.

"La esperanza vuelve a brillar en Sudamérica", dijo por su parte Bolsonaro en su cuenta de X (Antes Twitter).

"Felicitaciones al pueblo argentino por su victoria con Milei", manifestó el ex mandatario. El ultraderechista agregó que espera que los "buenos vientos alcancen a Estados Unidos y Brasil" para que "la honestidad, el progreso y la libertad vuelvan".

También se expresó en redes sociales el presidente de Vox: "Felicidades querido Milei por tu gran victoria en las elecciones presidenciales argentinas".

"Hoy se abre un camino de futuro y esperanza para los argentinos y toda Iberoamérica que celebramos en España con especial alegría. ¡Viva España, viva Argentina, vivan libres de socialismo y soberanas!", publicó Abascal también en X.

Por su parte, la referente opositora venezolana, María Corina Machado, escribió: "Felicitaciones a todos los argentinos por un proceso electoral ejemplar, y a su Presidente electo, Javier Milei. La lucha por el cambio y la Libertad avanza en América Latina. ¡Viva Argentina! ¡Viva Venezuela libre!".

El mensaje de los presidentes latinoamericanos

En cuanto a los mandatarios latinoamericanos, uno de los primeros en felicitar a Milei fue el mandatario brasileño, Lula Da Silva.

“La democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada. Mis felicitaciones a las instituciones argentinas por conducir el proceso electoral y al pueblo argentino que participó de la jornada electoral de manera ordenada y pacífica. Le deseo buena suerte y éxito al nuevo gobierno. Argentina es un gran país y merece todo nuestro respeto. Brasil siempre estará disponible para trabajar junto a nuestros hermanos argentinos", indicó Lula.

Luis Lacalle Pou, mandatario de Uruguay, envió un mensaje sobrio al presidente electo de la Argentina: “Saludo al presidente electo @JMilei. Tenemos mucho para trabajar en conjunto y para mejorar nuestras relaciones bilaterales”.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, envió un “saludo a Javier Milei por su triunfo y a Sergio Massa por su digno reconocimiento de la derrota”. “Al pueblo argentino le deseo lo mejor y sepan que siempre contarán con nuestro respeto y apoyo. Como presidente de Chile trabajaré incansablemente por mantener a nuestras naciones hermanas unidas y colaborando para el bienestar de todos y todas”, escribió el mandatario de izquierda.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien había comparado a Milei con los dictadores Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla, dijo que es un resultado “triste para América Latina”.

“Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos... el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad”, escribió, al reprochar un mensaje del ex presidente colombiano Iván Duque.

“Las relaciones de Colombia y Argentina, los vínculos entre sus pueblos se mantendrán en el respeto mutuo. Felicito a Milei. Y esperamos del progresismo argentino las valoraciones que le permitan a los pueblos latinoamericanos aprender de las lecciones de la historia”.

El mandatario de El Salvador, Nayib Bukele -tan popular como polémico en su país por sus políticas de mano dura- se sumó al tuit de Petro con un mensaje sarcástico: “Ahora dilo sin llorar”, escribió, con un emoji de risa.

En tanto, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien protagonizó un cruce con Massa poco después de asumir, también felicitó a Milei y apuntó a su intención de “fortalecer las relaciones entre nuestros países”.