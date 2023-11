Javier Milei: "Sé cómo terminar con la pobreza y la indigencia"

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, aseguró esta noche que sabe "cómo exterminar de una vez por todas el cáncer de la inflación".

"Sé cómo crear puestos de trabajo de calidad con buenas remuneraciones, terminar con la pobreza y la indigencia y sobre todo cómo exterminar de una vez por todas el cáncer de la inflación", señaló el diputado nacional durante el debate presidencial.

El libertario advirtió sobre los elevados índices de inflación y de pobreza e indigencia y aseguró que "es consecuencia del modelo de la casta, basado en la premisa de que donde hay una necesidad nace un derecho, pero los derechos hay que pagarlos y los recursos son finitos".

"El Estado es el origen del problema, no la solución", subrayó con contundencia en el debate celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Al ser cruzado por su rival de Unión por la Patria, Sergio Massa, quien le pidió que responda "por sí o por no" si va a dolarizar y quitar subsidios, Milei respondió, ofuscado: "No me vas a condicionar. Ustedes estuvieron mintiendo. Sos un mentiroso".

"No vamos a tocar las tarifas, porque antes vamos a permitir que la economía se recupere. El problema tuyo es que nos reventaste los ingresos como ministro de Economía", lanzó.

Acto seguido, ratificó su intención de eliminar el Banco Central, ya que señaló que "es el origen de la inflación, es la maquinita".

Luego de que Massa le pidiera que no se pusiera "agresivo", el libertario indicó: "No te agredí, dejá de mentir: sólo expreso con pasión la indignación que genera un Gobierno que nos viene destrozando la vida a todos".

"Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, el acusado es el que dice la verdad. Si vos fueras Pinocho, ya me hubieras lastimado un ojo", agregó.

Ante una nueva arremetida de Massa para que respondiera "por sí o por no" a distintas preguntas, el postulante opositor respondió: "Sí, vamos a dolarizar, cerrar el Banco Central y terminar con la inflación".

