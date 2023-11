Especial para La Nueva Mañana

La interna en La Libertad Avanza está al rojo vivo desde que el núcleo duro de Juntos por el Cambio hizo su desembarco en el espacio libertario, marcando el rumbo de la campaña electoral y transformando la imagen iracunda de Javier Milei en algo más parecido al gatito mimoso que cierta vez refirió Miriam Bregman. Tan aturdido aparece Milei tras la embestida de Macri y su banda que recién reaccionó esta semana, cuando la rebelión de dirigentes y legisladores electos del espacio se hizo sentir fuerte el lunes: ocho de los trece diputados bonaerenses que asumirán sus bancas el 10 de diciembre publicaron un documento contundente manifestando su rechazo a la alianza que Javier Milei cerró con el ex presidente Mauricio Macri.

“Vemos con beneplácito el apoyo manifestado por distintos líderes de terceras fuerzas políticas, pero no podemos dejar de manifestar nuestro disgusto por la pretensión de cooptar y colonizar el futuro gobierno nacional por parte de Mauricio Macri y sus colaboradores, que forman parte del fracaso del pasado reciente y a los que no hemos dudado en calificar durante toda nuestra campaña como integrantes de ‘la casta política’ a la que vinimos a vencer”, dice parte del comunicado que firmaron Gustavo Sergio Cuervo, Viviana Yolanda Romano, Carlos Fabián Luayza Troncozo, María Salomé Jalil Toledo, Blanca Alessi, Sabrina Inés Sabat, María Laura Fernández y Martín Adolfo Rozas, legisladores bonaerenses electos por La Libertad Avanza que armarán su propio bloque cuando asuman.

La publicación del documento despertó de su letargo al líder libertario, que rápidamente llamó a una reunión de urgencia en su búnker del Hotel Libertador, enclavado en el centro porteño, para intentar realinear a su tropa y evitar más deserciones en el espacio. Hubo pases de facturas, gritos y fuertes acusaciones cruzadas, pero finalmente casi todos terminaron señalando a uno de los principales armadores territoriales de La Libertad Avanza como el responsable de tanto alboroto y de la ruptura que llevaron adelante los diputados electos. Había que buscar y encontrar un “chivo expiatorio” para evitar hablar de los arreglos que Milei había sellado con Macri, y ponerle nombre y apellido a la crisis interna: Carlos Kikuchi que fue relegado de sus funciones y tratado como un “traidor”.

Condicionamientos sí, condicionamientos no

Solo Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Javier Milei su hermana Karina saben lo que realmente se pactó en aquella primera reunión de dos que hubo la noche del 24 de octubre en la casa del ex presidente. Habían pasado apenas 48 horas de las elecciones generales y el fundador del PRO, acompañado de la candidata ya perdedora del macrismo, a espaldas de los otros socios de Juntos por el Cambio le manifestaron a Milei su apoyo de cara al balotaje del 19 de noviembre. ¿Qué se negoció en esa reunión? Bullrich sólo se limitó a llamar a conferencia de prensa para hacer explícito su apoyo a La Libertad Avanza y dejó trascender una serie de puntos que habrían pactado con el libertario en caso de que llegara al poder: no a la dolarización, no al cierre del Banco Central, no a la libre portación de armas, no al mercado de órganos, no a los vouchers en la educación ni a la privatización de la salud, entre algunos otros acuerdos. Sin embargo fue el propio Milei quien se encargó de desmentir que haya habido condicionamientos de parte de Macri para apoyarlo, a tal punto que ratificó su deseo de cerrar el Banco Central e implementar la dolarización en el país.

“No se negocia ningún punto de mi política económica. La eliminación del Banco Central es una política de Estado que es parte fundacional de nuestra visión; no se negocia bajo ningún punto de vista”, indicó Milei al ser consultado por los medios de comunicación.

Al mismo tiempo que se sucedían las declaraciones del libertario, un importante referente del macrismo y ex diputado, Eduardo Amadeo, manifestaba en declaraciones radiales todo lo contrario a lo que aseguraba Milei.

“(El apoyo) No fue incondicional. Nosotros pusimos condiciones, están escritas y son públicas”, dijo Amadeo al referirse al documento de doce puntos que Bullrich leyó al hacer público su respaldo a Milei.

“Gobernará con nosotros”

“Nosotros, el martes (en referencia al 24 de octubre) presentamos una lista de doce puntos, donde, por ejemplo, hablamos explícitamente de una educación pública de calidad”, sostuvo Amadeo, agregando que “Milei lo aceptó”. El referente macrista también sostuvo que si Milei llega a la Casa Rosada “gobernará con nosotros”, en alusión a los sectores del PRO que le dieron su respaldo.

Además, el dirigente macrista tildó de “delirantes” algunas propuestas del libertario y dijo que ya hay muchas cosas que Milei está bajando. “Él mismo dijo que está bajando algunas cosas delirantes que se dijeron, como el tema de los órganos o el tema del Papa, porque se da cuenta que la realidad exige más racionalidad”, dijo Amadeo.

“La dolarización es inviable”

La dolarización, otro de los “caballitos de batalla” de la campaña del libertario, fue echado por tierra por Amadeo. “Es inviable” aseguró, sumándose así a una lista cada vez más extensa de economistas locales y de diferentes países que no ven factible de realizar una dolarización en Argentina. De hecho, en las últimas horas unos cien economistas prestigiosos advirtieron que habrá “caos social y devastación económica” si el libertario llega al poder.

Igual, Victoria Villarruel, candidata a vice por La Libertad Avanza, retomó el tema durante el debate con Agustín Rossi el miércoles por la noche, y dijo que la dolarización se va a hacer con los ahorros de los argentinos: “Vamos a generar confianza para que los argentinos decidan utilizar sus dólares”, aseguró. Esta misma frase despliega su jefe político Javier Milei cada vez que le recuerdan que la Argentina no tiene los dólares para justamente dolarizar su economía.

Macri, en las sombras, tejiendo su plan

El ex presidente ya hizo suyo el espacio libertario y despliega sus estrategias con el foco en las carteras de Economía y Justicia. Aquellos mismos integrantes del gabinete económico de Macri que llevaron a duplicar la inflación, que la recibieron en 27% en 2015 y la entregan con el 55% en diciembre de 2019, con una economía enfriada en su mercado interno, más una fuerte caída del poder adquisitivo de los trabajadores, y con un índice de desempleo que llevaron a más del 11%, esos mismos hacedores de tantas desgracias vuelven a aparecer pero ahora con el aval de Javier Milei. Así, Federico Sturzenegger, ex titular del Banco Central y con prontuario en el gobierno de la Alianza que lideró Fernando De la Rúa; Hernán Lacunza, el último triste ministro de Economía de Macri tras la expulsión de Nicolás Dujovne, y el nunca bienaventurado Guido Sandleris, también titular del Central tras la huida de Sturzenegger, ya juegan a sus anchas en el espacio libetario, desplazando al equipo que supuestamente había elegido puntillosamente Milei.

En tanto, para poder hacer frente a más de un centenar de causas judiciales que debe afrontar Macri tras su paso por el Ejecutivo nacional, trascendió el nombre de Germán Garavano, su ex ministro de Justicia, también acusado de remover jueces que fallaban contra algunas de las medidas de Macri.

