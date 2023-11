Si bien la diputada nacional Natalia De la Sota ya había adelantado hace semanas su apoyo al ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, este jueves tuvo un contundente gesto al acompañarlo en su viaje a Posadas, Misiones, para la presentación del “Plan Integral de promoción y desarrollo del turismo Internacional” junto al ministro de Turismo Matías Lammens.

En el acto se la pudo ver junto al ministro, el gobernador Oscar Herrera Ahuad y, el mandatario electo, Hugo Passalacqua.

Desde las elecciones generales, Natalia De la Sota había dejado expuesta su postura en favor a Massa. Tras los resultados que dieron lugar a una segunda vuelta entre el ministro y el líder de LLA. Javier Milei, la diputada nacional escribió en su red social "X": "Felicito al gobernador @JSchiaretti por la excelente elección hoy en defensa del interior productivo. Saludo también a @SergioMassa, primero en estas elecciones generales. Valoro su propuesta de gobierno de unidad nacional para terminar con esta #Argentina agrietada". Además, cerró su posteo con el hashtag #Puentes que hacía referencia a la visión de su padre, el fallecido gobernador cordobés José Manuel De la Sota, buscando coincidencias para unir proyectos en favor del país.

Asimismo, el 29 de octubre pasado dejó en claro que su postura no era indiferente ante el escenario que proponía el balotaje: "Lo dije hace un tiempo y lo sostengo hoy: ante un escenario de balotaje no iba a ser indiferente. Las ideas que propone La Libertad Avanza no me representan. Quiero un Estado que abrace, con justicia social, que apoye a la producción, con salud y educación pública de calidad".

En tanto, esta semana en declaraciones radiales, enfatizó: "Estoy apoyando a @SergioMassa desde mi espacio político. Sigo perteneciendo a mi casa, que es @Hacemosuxcba, sin claudicar los reclamos que #Córdoba tiene ante el gobierno nacional. Ahora, tengo que decidir sobre un modelo de país y elijo un Estado solidario y presente".

Apoyo al sector turístico

Respecto al "Plan Integral de promoción y desarrollo del turismo Internacional” que se presentó este jueves, Massa destacó la importancia en la economía nacional y recordó que más de medio millón de argentinos visitaron Misiones con el PreViaje.

"Cuando escucho esos mensajes de que subsidiar el turismo es destruir nuestras cuentas, quiero dejarles algunos números, que en ese más de medio millón que visitó Misiones están explicados en términos de empleo, inversión, generación de divisas y estabilidad en el mercado de trabajo: 548.000 trabajadores en el sector hotelero, turístico, gastronómico, el sector que más empleo generó en los últimos dos años", explicó.

"Es clave para el desarrollo de esta actividad tener previsibilidad para la inversión, y la continuidad de los PreViaje fue importante, pero también es importante cómo alineamos los incentivos. Una de las cosas que se define el 19 de noviembre es si en la Argentina sigue o no el PreViaje. Yo ya dije PreViaje 6, 7, 8, 9 y 10 porque creo que el sector turístico hotelero y gastronómico, en una economía global donde la industria de entretenimiento, el cambio en el mercado de trabajo le agrega tiempo de ocio a la gente, el tener bien enfocado el crecimiento de un sector que sobre la base del incentivo del mercado doméstico amplía capacidades para generar divisa y recibir mercado internacional es fundamental", enfatizó.

"Es imposible pensar que podemos defender a Iguazú como destino de naturaleza, como destino turístico asociado a la agenda de destinos naturales si hay gente que ´piensa gobernar la Argentina cerrando parques nacionales y planteando que el cambio climático es una mentira. Nadie va a creer que podemos ser proveedores de turismo ambiental si gobierna gente que niega el cambio climático", dijo además en clara referencia a su contrincante en las urnas, Javier Milei.

Y anticipó que pedirá "3 a 8 años de prisión para el que tala bosques, rompe humedales, y contamina ríos. Nada de una multa, no todo tiene precio en la vida. Hay cosas que no tienen precio, que no se arreglan con multas, no se arreglan con plata, tiene que ver con qué lugar para vivir le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos", manifestó.

En la misma línea, aseguró: "Tenemos los brazos abiertos para recibir más brasileros, más paraguayos en un momento en el que la otra gran fantasía es romper relaciones con Brasil. Imagínense lo que puede significar en términos de funcionamiento económico, comercial, social, para esta provincia que tiene el 92% de su frontera no con la Argentina, sino con Brasil y Paraguay".

Y adelantó: "Tenemos que modernizar los pasos, hacer más ágil los cruces, ir a un esquema que nos permita ir y volver con mayor nivel de conectividad sin trámites burocráticos, facilitar el tema migratorio. Aunque el concesionario del aeropuerto de Iguazú no le guste, vamos a bajar la tasa aeroportuaria de Iguazú para competir con Foz de Iguazú. Espero que me haya escuchado la titular de ANAC y que se anime a firmar rápido la rebaja de la tasa aeroportuario de Iguazú para que empecemos a competir desde mañana, que no le tenga miedo a un concesionario, si le tiene miedo la vamos a apoyar".

Massa cerró el acto señalando su compromiso con los empresarios misioneros: "Quiero proponerles un compromiso de mi parte y un desafío para ustedes, si Dios y los argentinos y los misioneros me dan la responsabilidad de gobernar, desde el 1 de enero, cada dólar incremental que exportemos va a pagar cero de impuestos nacionales en la Argentina. Si el 19 de noviembre a la noche nos enteramos que los argentinos no eligieron ni la violencia ni la bronca, ni el ajuste, sino que eligieron el crecimiento, el diálogo y la esperanza, el 20 empiecen a hacer las cuenta para ver cómo crecemos en exportaciones, porque si ustedes crecen en mercados, crecemos en trabajo. El mejor puente que puede construir el Estado Nacional es decirle todo lo que crezca, es suyo, úselo para reinvertir, para generar más trabajo para los misioneros y para los argentinos".