Lore Jiménez sobre Milei: “Lo popular le importa un bledo”

"No es la música lo que me importa, pero sí el sentimiento argentino", dijo Lore sobre Milei. Foto: gentileza.

La cantante Lorena Jiménez, una de las hijas de Carlos "La Mona" Jiménez, se refirió al candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, a quien criticó duramente por no defender la democracia y por importarle "un bledo lo popular".

Cabe destacar que la reflexión de "La Lore" fue más allá de la polémica por el cuarteto que cruzó a Sergio Massa, quien defendió el género en su paso por Córdoba, con Milei, de quien se viralizó un video donde insulta a la diputada Gabriela Estévez por impulsar un proyecto acerca de dicho género musical.

En una nota para un medio cordobés, Massa aseguró: "Milei dijo que el cuarteto era una mierda. Yo bailo cuarteto en mi casa". Milei intento desmentir lo dicho por Massa y fue allí que se viralizaron sus insultos a la diputada Estévez al intentar presentar su proyecto.

Lore Jiménez escuchó los dichos del ministro de Economía y afirmó: "Milei no tiene ninguna idea que me guste. No es la música lo que me importa, pero sí el sentimiento argentino. Mucha gente dio su vida para que seamos federales, independientes y con identidad. Hay gente que borra lo que somos, lo que ancestros y abuelos han hecho y construyeron nuestro país, de eso hablo y me duele".

La hija de La Mona hizo referencia a la casa en donde creció y al pensamiento político de sus padres: "Nací cuartetera, de clase media y peronista". Aseguró que Milei no sabe hablar de democracia y concluyó con una icónica frase de su padre: "Al tunga tunga no lo vas a sepultar Milei, ni la inflación".