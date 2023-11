Tailhade rechazó vínculos con Zanchetta y anunció que se presentará como querellante

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT), Rodolfo Tailhade, consideró que está en marcha "una gran operación" para vincularlo con el ex policía Ariel Zanchetta, quien se encuentra detenido en una causa por espionaje ilegal, con el propósito de "desacreditar el juicio político a la Corte (Suprema de Justicia de la Nación)", que sigue en la Cámara de Diputados.

En este sentido, adelantó que se presentará como querellante en la investigación que involucra al ex integrante de la Federal.

"Acá existe una gran operación que en el fondo busca desacreditar el juicio político que se realiza en Diputados a la Corte, porque quieren cerrarlo", afirmó esta mañana el legislador en declaraciones a Radio Con Vos.

El legislador, que integra la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja que lleva a cabo el proceso de remoción contra los cuatro integrantes del máximo tribunal, reiteró que su nombre "no figura" en el dictamen acusatorio que el fiscal Gerardo Policita formuló sobre las actividades ilegales supuestamente cometidas por Zanchetta.

"Ayer me di cuenta, como un pavo, mirando notas viejas sobre este tema, que, en julio pasado, en Infobae se publicó una nota firmada por Patricia Blanco, en la cual se cuenta que soy uno de los espiados (por Zanchetta). Me acabo de enterar que soy una de las 1196 carpetas que tenia este ex policía. Por eso me voy a presentar en el expediente como victima, es decir como querellante", adelantó Tailhade.

Y en ese sentido, el diputado agregó: "Es curioso porque ese dato nunca lo informaron a la fiscalía o al juzgado, desde donde dejaron trascender que tuve una vinculación con Zanchetta a través de esos mensajes".

El legislador aseguró que se comunicó "en tres oportunidades con Zanchetta y contó que el ex efectivo policial le ofreció información que consideró "poco seria" y que se le había presentado como un periodista que tenía un medio en la localidad bonaerense de Junín.

"Se veía que los datos que me pasaba no eran serios y no le di bolilla. No tengo ninguna ilegalidad en mi vida. Los que sí espiaron son los macristas, los que le arruinaron la vida a la gente, son ellos. El verdadero espionaje es el que le hicieron por ejemplo a los familiares del ARA San Juan. No son serias estas cosas que me imputan a mí", subrayó.

Tailhade también negó haber recibido en esos mensajes que le envió Zanchetta información sobre el juez de la Corte Suprema Carlos Rozenkrantz, que se encuentra acusado por mal desempeño en el juicio político que se le cursa al máximo tribunal en Diputados.

"Zanchetta me envió tres mensajes. En el primero me dice: 'Te envío una lista de causas de (la ex diputada Elisa) Carrió; un archivo que lo tengo guardado y que nunca abrí porque no me interesaba el tema. Además, sin prejuicio de eso son causas públicas. Luego dice que tiene información sobre (el senador) Luis Juez y le paso mi correo, pero nunca me envió nada. Por último, me pasó algo sobre la causa de Lago Escondido. Me pasa una información que había salido en los diarios ese día con lo cual no era nada confidencial. En eso consistió mi relación con Zanchetta", reveló.

En la víspera, el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) en la Cámara baja solicitó una reunión de la Bicameral de inteligencia para tratar "el espionaje a la Corte Suprema" y pidió que se analice el vínculo con la causa de Tailhade, quien a su vez negó conocer al policía detenido y advirtió sobre la puesta en marcha de "una operación armada por (el titular del máximo tribunal) Horacio Rosatti".

No obstante, Tailhade insistió en ser objeto de una operación orquestada por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y su asesor, Silvio Robles, que intentan cerrar el proceso de remoción al máximo tribunal.

Fuente: Télam

