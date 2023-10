Massot denunció "incoherencias" en JxC y criticó el pacto Bullrich-Milei

El diputado nacional electo de Juntos por el Cambio (JxC) Nicolás Massot, aseguró este sábado que se está "rifando la coherencia" de la alianza opositora tras el acuerdo "a puertas cerradas" alcanzado entre el expresidente Mauricio Macri, la expostulante del espacio, Patricia Bullrich y el candidato de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei, y sostuvo que no cree que el economista ultraliberal pueda "representar una mejora" para Argentina.

Además, el dirigente que formó parte del comando de campaña de Bullrich denunció "incoherencias" dentro de su espacio y respondió a las críticas de quienes hablan de "neutralidad" ante el escenario de balotaje con el postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.

"A mi no me basta con un cambio, eso es solo alternancia. No existe el argumento de que hasta ayer eran locos, extremistas y de malas ideas y hoy son el único camino posible para el cambio y para vencer al kirchnerismo. Tengo pocas garantías de que un cambio conducido por Milei vaya a representar una mejora", afirmó Massot en declaraciones a Radio Con Vos.

"No es una definición fácil"

El diputado anticipó que todavía no definió su voto y que no es una "definición fácil", ya que “Milei no es necesariamente un cambio deseado" y no quiere "ser cómplice".

“Neutralidad las pelotas”, subrayó y criticó la "incoherencia" que representa para su espacio este acuerdo alcanzado "a puertas cerradas".

"No me van a decir a mi neutral algunos que, ahora son guapos de Twitter o TikTok, pero en la ley anti despidos o la reforma previsional de 2017 se escondían debajo de las bancas o tuiteaban desde los cómodos despachos del Ejecutivo. Mientras eso pasaba, Macri (entonces presidente) me llamaba a mí y al (exministro del Interior Rogelio) Frigerio para pedirnos que demos la cara en los medios", disparó.

Las declaraciones de Massot, tuvieron el apoyo en la Red "X" del senador nacional y referente de Evolucióin Radical, Martín Lousteau.