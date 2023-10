Patricia Bullrich afirmó que las PASO la "legitimaron" en Juntos por el Cambio

La titular del PRO y excandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, consideró este miércoles que tras haber ganado la interna junto con su compañero de fórmula Luis Petri "somos los más representativos" de la coalición y aseguró que su apoyo al libertario Javier Milei para el balotaje "va a tomar un volumen político más grande" en los próximos días.

En una entrevista para TN, luego de haber expresado públicamente este mediodía su apoyo a Milei en el balotaje contra el candidato oficialista Sergio Massa, la titular del PRO señaló que junto a Petri "ganamos unas PASO, de alguna manera somos los más representativos de JxC, nos legitimamos".

"La Libertad Avanza sacó más votos que nosotros. Lo que hicimos fue poner el objetivo fundamental que creemos que el país necesita, que es que haya un cambio profundo, que sea un cambio de matriz económica, social, de nivel de vida, de progreso en Argentina. Y para eso elegimos estar con la parte del cambio que más voto sacaron", continuó.

Y marcó que "con esa representación, que me la dio la gente, no el partido, tomamos una decisión que es no al continuismo, no al kirchnerismo".

"Es una decisión que cada día va a tomar un volumen político más grande, la cantidad de dirigentes, diputados, senadores, gobernadores que llamaron para poder tener una conversación para trabajar por el cambio", anticipó.

Aunque advirtió que "lo nuestro es apoyar, no es un gobierno de coalición, es una cuestión de principios" y señaló que "no se habló" de integrar un gobierno junto con Milei.

"La cantidad de dirigentes y de votantes de JxC que van a estar en el cambio le puedo decir que van a ser todos. Cada uno va a ir tomándose sus tiempos. Yo jugué unas PASO contra muchos dirigentes y gané, así que me tengo confianza", ratificó.

Bullrich se encontró en la noche del martes con Milei en la casa del expresidente Macri y confió que allí se ofrecieron disculpas luego de varios cruces que tuvieron en la campaña electoral, entre ellos, una acusación del libertario que la había tratado de "montonera asesina tira bombas" y que había derivado en una denuncia de la exministra de Seguridad.

Consultada sobre la denuncia, Bullrich confió: "Ayer lo hablamos de manera privada, bien a fondo y uno es capaz de perdonar".

La expostulante presidencial se refirió también al abrazo que se dio con Milei en la previa a su entrevista en el estudio de TN, que selló su reconciliación: "Como hacen los líderes yo recordé el abrazo Perón y Balbín, Perón lo metió preso a Balbín. Sin embargo, en determinado momento hubo una reconciliación y fue uno de los abrazos que pasó a la historia porque las personas por el bien de la patria deben dejar de lado insultos, malos momentos y trabajar en pos del objetivo que quieren".

"La reconciliación y el abrazo es por la gente", concluyó.