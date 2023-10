Bullrich, tras la derrota, dijo que no se rendirá en su “lucha contra el populismo”

Quiero decirles que nuestra causa va más allá de un resultado electoral. En JxC tenemos una convicción profunda", dijo la ex candidata presidencial.

La excandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, quien quedó este domingo afuera del balotaje en los comicios generales, agradeció este lunes “a todos los que nos acompañaron” y remarcó que no se rendirá en su “lucha contra el populismo”.

“Antes que nada, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias por estar conmigo en este camino”, indicó la exministra de Seguridad en redes sociales.

pic.twitter.com/0oq6M9glom — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 23, 2023

“Quiero decirles que nuestra causa va más allá de un resultado electoral. En JxC tenemos una convicción profunda, transparente y republicana en la lucha contra la corrupción”, afirmó Bullrich, a tono con el discurso pronunciado tras su derrota electoral.

“Tenemos la convicción de que el país debe abandonar el populismo si quiere crecer y terminar con la pobreza”, agregó hoy Bullrich por la red social X, exTwitter, y sostuvo que “nunca seremos cómplices de las mafias que destruyeron este país. Nuestros valores no se venden ni se compran”.

“Desde el lugar que me toque, no me rendiré nunca en mi lucha contra el populismo”, continuó, y auguró que “vamos a estar juntos en los tiempos difíciles que vienen. Yo voy a estar siempre al lado de los argentinos.", tras lo cual envió "un abrazo enorme para todos”.

