Bregman pidió "no votar salvadores individuales ni con la nariz tapada"

La candidata presidencial del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), Myriam Bregman, pidió este jueves a la ciudadanía que el domingo "vote con convicción" pues "no se puede votar ni a salvadores individuales ni con la nariz tapada", y afirmó que "es mentira que toda la juventud se hizo de derecha, sino que hay mucha juventud que piensa que hay otros valores que defender".

"No se queden masticando bronca en sus casas porque así no va a cambiar nada; lo importante es que se manifiesten, se expresen y yo llamo a que voten con valores y convicciones, es el momento; no se puede votar ni a salvadores individuales ni con la nariz tapada, es muy importante votar por convicciones", dijo Bregman a Télam en la Plaza San Martín de La Plata, donde encabezó el cierre de su campaña nacional.

Acompañada por su compañero de fórmula, Nicolás del Caño, y el postulante a gobernador bonaerense, el sindicalista ferroviario Rubén "Pollo" Sobrero, fue recibida con algarabía por una multitud de militantes partidarios y de organizaciones sociales.

Antes de subir al escenario se fundió en un fuerte abrazo con sobrevivientes y familiares de sobrevivientes de la última dictadura militar, entre ellas Marta Úngaro, hermana de Horacio, uno de los adolescentes víctimas de La Noche de los Lápices.

"Elegimos esta ciudad porque tenemos un gran acompañamiento de muchos compañeros y compañeras, organizaciones sociales, de derechos humanos, feministas; esta ciudad significa mucho para la campaña que hemos realizado absolutamente a pulmón en todo el país", dijo.

"También creemos que en la provincia de Buenos Aires tenemos un desafío muy particular, queremos que Cristian Castillo sea diputado, porque en un momento donde avanza la derecha, todos saben la importancia de tener diputados y diputadas de izquierda", amplió.

Consideró que "los debates fueron un salto para la izquierda; nos cuesta mucho participar en condiciones de igualdad y cuando las tenemos podemos debatir, tener propuestas, un programa para la crisis como cualquier otro candidato, pero de una mirada totalmente distinta".

Destacó que en las PASO hicieron "una buena elección y es importantísimo hablar desde ese país profundo que se levanta todos los días para laburar y como se vio en el debate nadie le habla a esa gente. Todos están preocupados por sus lugares de poder".

"Es mentira que toda la juventud se hizo de derecha, como quieren mostrar siempre, sino que hay mucha juventud que sigue pensando que hay otros valores que defender, la solidaridad es un valor muy importante y no se va a salir de esta situación pisándole la cabeza al de al lado", dijo Bregman ante la gran cantidad de jóvenes.

En el debate presidencial "se vio que la izquierda se planta, discute, tiene un programa para salir de la crisis, habla de lo que a todo el mundo le interesa, empezando la lucha contra el extractivismo, por las garantías binarias, los derechos de la mujer y de la juventud; hay otra mirada totalmente diferente sobre la seguridad, el trabajo; cumplimos un rol muy importante", dijo.

