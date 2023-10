El fin de semana robaron en cinco casas del country Las Cañitas

Durante el último fin de semana extra largo, nada menos que cinco viviendas del barrio privado Las Cañitas, localizado en el camino a Falda del Carmen, jurisdiciión de Malagueño, fueron robadas.

Los vecinos del country están indignados y centraron sus quejas en quien es el encargado de la seguridad del emprendimiento inmobiliario, el ex jefe de Policía Ramón Frías (ejerció la jefatura de la Policía de la Provincia desde fines de 2012, alcanzado por el "narcoescándalo" en septiembre del año siguiente y debió renunciar).

Una de las vecinas afectada por los asaltos, señaló directamente a la empresa de seguridad contratada por la administración del barrio. Con una importante suma mensual en concepto de expensas que debe afrontar cada ocupante de las viviendas, la mujer, en diálogo con radio Universidad, que reprodujo Cba24N, aseguró no tener dudas de que "hubo connivencia entre la empresa de seguridad privada y los ladrones".

Romina Dalianis relató a la emisora universitaria: “ A mí me robaron el domingo, día de la madre. Yo no me había ausentado todo el fin de semana, solamente salí en el día y volví a la noche. Está clarísimo que estudiaron que salió la familia completa en un solo vehículo, porque habían quedado los otros dos estacionados en la puerta y entraron igual. Sabían que en casa no había gente”, afirmó.