En una de las primeras escenas del episodio 1 de El Eternauta (2025) Juan Salvo (Ricardo Darín) y sus amigos juegan al truco. La secuencia muestra la dinámica de un grupo que repite un ritual (como sabremos más adelante) desde hace años, una vez a la semana: escuchan los mismos vinilos y hacen los mismos chistes que enojan por momentos al protagonista. “Alguien más en quien confiar” (El Reloj) y “Salgan al Sol” (Billy Bond) establecen el ambiente de lo que está por pasar: el encierro y la desconfianza generalizada. Escenas como ésta - que ya es icónica - no solo se ven, también hace falta escucharlas. Un riff de Pescado Rabioso cortando el silencio que provoca la nieve, la voz de Mercedes Sosa atravesando el plano mientras se narra la historia de Inga (Orianna Cárdenas). Muchas escenas de la historia del cine y las series son (y serán) recordadas gracias a su musicalización.

Suele ocurrir que bandas sonoras como ésta no nos remitan a sonidos o estilos en tendencia contemporáneos. Este recurso premeditado apunta a evocar un tiempo que pasó aprovechando alguna nostalgia o extrañeza en el oído del espectador, y se corresponde con aquella frase icónica de el Tano Favalli en la serie: “lo viejo funciona”.

El rock nacional, protagonista

Esta alquimia extraña de generar clima para acciones dramáticas tiene, en la obra de Bruno Stagnaro, Okupas (2000; 2021) y El Eternauta (2025), como protagonista al rock nacional: seguramente sus dos proyectos con mayor alcance en audiencias. Pero antes de poder utilizar la música original de compositores/as como Manal, Pescado Rabioso, Mercedes Sosa o Gilda hubo experiencias menos felices con el copyright.

Poco antes de la pandemia, se abrió la posibilidad de un reestreno de Okupas (2000) con una calidad de video por fin aceptable: algo que nos entusiasmo a todos los fans que la habíamos visto padeciendo (sin opción) el 360 pixeles por Youtube. Por fin íbamos a ver al Pollo, a Chiqui y Walter llevando en tren a Ricardo en un viaje iniciático en buena resolución. Pero el camino de la remasterización conllevaba otros problemas: Stagnaro tuvo que rever toda la musicalización ya que los originales de la tira que se había emitido por Canal 7 incluía tracks de Los Beatles, The Doors, Jimi Hendrix y Bob Marley (y sus impagables derechos de autor).

Así fue que Santiago Barrionuevo, líder de la banda platense Él mató a un policía motorizado, se tomó el trabajo de componer más de siete temas con su banda (y muchas otras canciones solo) que reemplazaron escenas a lo largo de los 11 episodios en la versión remasterizada. Al respecto de esa experiencia de composición Santiago Motorizado (como se lo conoce) comentó en 2021 a La Nación: “(Stagnaro) me pidió usar canciones de Él Mató en siete escenas concretas. No me pidió que las volvamos a grabar, esa fue una idea nuestra. Después me contó que tenía que hacer reemplazos de música en otras cuarenta y cinco escenas, entonces les propuse componer especialmente para esa necesidad. Me apoyé en la música original que tenían, intenté mantener el mismo espíritu en cada caso.”

Como resultado posterior tuvimos "Canciones sobre una casa, cuatro amigos y un perro" (2021) álbum que incluye algunos de los tracks que musicaliza la ficción entre (19 temas) entre ellos: "Contrafuego", "Polvo de Estrellas", "Mil Derrotas" y "Tonto Corazón" (con Vicentico) que fusiona cumbia romántica con su estilo indie, o “Muchacha de los ojos negros” que explora arreglos de folklore.

-“Canciones sobre una casa cuatro amigos y un perro” (2021), Santiago Motorizado

https://open.spotify.com/intl-es/album/2vgk3NcMG4NSfsyBiwSCi9

La elección del rock de los ‘60 y ‘70 como género en las series de Stagnaro no solamente da una ambientación realista: a cuatro amigos que conviven de prestado en una casona vieja de Congreso les calza perfecto. Sino que además en las letras de estos primeros clásicos del género se abordan la aventura y el viaje como escape de lo cotidiano de forma directa. Como relata Claudio Diaz en Libro de viajes y extravíos. Un recorrido por el rock argentino (1965-1985) la idea de viaje y la aventura antisistema están muy presente en la estética pionera del rock nacional. En sus letras el viaje no es tratado solo como experiencia de juventud - rebelde influenciada por las corrientes hippies o revolucionarias de la época (Guerra de Vietnam afuera, dictaduras anti-populares acá) - sino además como un recorrido iniciático: Ricardo (Rodrigo De la Serna) evadiendo su destino universitario de clase media.

Vínculo emocional con artefactos y objetos

La frase “Lo viejo funciona” no se limita a la utilidad de las cosas, en El Eternauta remite además a un vínculo emocional con artefactos y objetos que acompañan la vida de los personajes. El gesto de soltar la púa en un tocadiscos o soplar un vinilo antes de colocarlo, encender el motor de un auto viejo: forman parte de toda banda sonora como sonidos “diegéticos” (son escuchados por los protagonistas). Así, los autos que vemos en pantalla andando son los que lograron ganar la batalla de la supervivencia a los productos nuevos con sistemas electrónicos integrados, sofisticados pero menos resistentes. Las mecánicas robustas y sencillas funcionan a pesar de la nieve mortal: el Renault 12, el Citroën Méhari, la Ford F100, el clásico Torino y el Ford Taunus son algunos de los coches que circulan y permiten dar la pelea. Del mismo modo que el tocadiscos del primer episodio puede resucitarse con algunos trucos y Favalli lo sabe: los polos de la Tierra pueden invertirse pero algunas cosas no van (o no deberían) cambiar.

-Playlist con banda sonora de El Eternauta (2025) en Spotify: https://open.spotify.com/playlist/2fij6uKTwXbQ21k0XVfA9j?go=1&sp_cid=4430afce869c995be828b4f743dddb0a&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop

-Playlyst con la banda sonora de Okupas (2000; 2021) en Spotify:

https://open.spotify.com/playlist/27JpTWSlkD4UMIPTqT4dTY

Nacho Davies, email [email protected]