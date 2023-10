“Lanzar sospechas sobre el Incucai mucho más que preocupar asusta”

“La liviandad e inexactitud con que Milei se refirió a los trasplantes de órganos no sólo preocupa: asusta. Y plantar sospechas de corrupción en el Incucai es de una gravedad inusitada, por lo que sería oportuno que formulara la denuncia penal en caso de contar con elementos para hacerlo”, dijo Medina en conversación con La Nueva Mañana.

En el último debate de candidatos presidenciales, Javier Milei, en respuesta a Patricia Bullrich, que dirigiéndose a él dijo que "hoy el 10% de la venta de órganos ilegal en el mundo es trata de personas, secuestran a chicos, tratan a personas y venden órganos”, aseveró con un total desconocimiento –además de irresponsabilidad- que lo que su espacio sostiene “es que hay 7.000 personas esperando un trasplante y 300.000 potenciales donantes, y hay algo que no funciona en el medio y que genera un montón de corrupción”.

Ambos candidatos mostraron un preocupante desconocimiento sobre el tema, y el abordaje que hicieron sólo puede tener como resultado un profundo daño, a todos quienes trabajan profesionalmente procurando salvar vidas, a los potenciales donantes, pero fundamentalmente a quienes están en las listas de espera, pacientes que, en todo el país, requieren de un trasplante para sobrevivir.

Mercado de órganos: trasplantes para quien lo puede pagar

Arnaldo Medina, presidente de la Asociación Argentina de Salud Pública (AASAP), y rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, consideró “ofensivos” los dichos de Milei, en tanto ponen en cuestión el funcionamiento de una institución caracterizada por su transparencia y rigor, atributos reconocidos internacionalmente.

“La lista de espera del Incucai es la base del sistema de trasplantes que tenemos en nuestro país. La credibilidad de esta lista, es lo que permite el desarrollo del sistema, que moviliza muchos recursos y profesionales que se forman. Imaginémonos si tuviéramos, como dice el candidato, una institución corrupta que no es creíble, todo eso se desmoronaría, no existiría. Estamos seguros que se puede construir en base a los cimientos de lo que tenemos y funciona, lo que hemos hecho los argentinos”.

Medina señaló que, además del Incucai, el país cuenta con otras instituciones igualmente prestigiosas, como el caso de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). “¿Por qué vamos a volver atrás, a echar tierra a eso que hemos logrado?”, se pregunta, preocupado.

En el primer debate, Miilei se refirió a los crímenes de la dictadura cívico militar como “excesos”, bajándole el precio al plan sistemático de exterminio llevado a cabo por el terrorismo de Estado. Y en el último debate calificó como “genocidio” el papel del Estado durante la pandemia.

“Plantea que el Estado fue genocida en la pandemia, cuando hay un consenso a nivel internacional de que se ha salido de la pandemia con más Estado. Dijo que, sin Estado, hubiera muerto menos gente, y eso es incendiario y ofensivo para todos los trabajadores de la salud. Pero, claro, no habla del genocidio que cometió la dictadura”, señaló Medina a LNM.

No caben dudas sobre los riesgos de abrir un mercado de órganos, como propone la fuerza de ultraderecha. “Eso directamente eliminaría la lista de espera del Incucai, porque obtendría el órgano quien lo pueda pagar, dando pie al tráfico, que alguna persona decida vender su órgano, y hasta que pueda haber intereses económicos en la muerte de alguien”, subrayó Medina.

¿El candidato falseó datos o sólo fue ignorancia sobre el tema? “Da lo mismo decir cualquier cosa, como que hay 300.000 potenciales donantes. Creo que tomó las muertes en el país por año, cuando sabemos que solamente el 4 por 1.000 pueden ser donantes, porque se necesitan condiciones especiales, estar en una terapia intensiva, un equipo que garantice la vitalidad de los órganos. Quien no está en el tema puede desconocerlo, puede pensar que a cualquier persona que fallece le sacan los órganos y se lo trasplantan a otra, pero no puede ser que alguien que sea candidato a presidente no conozca con exactitud esto”.

Y Arnaldo Medina concluyó: “Si el Incucai no fuera transparente, no tuviera consenso en todos los organismos provinciales, ¿qué ocurría? Porque tiene que garantizar también el libre tránsito de los órganos a nivel nacional, y eso la hace una institución muy creíble. No hay ningún tipo de denuncia contra el Incucai, diría que es incorruptible”.

En primera persona, una paciente en lista de espera

Por ignorancia, mucha gente no acepta la donación de órganos, de ahí que las declaraciones de Milei, lejos de aportar al conocimiento, representan un tremendo daño.

La Nueva Mañana conversó con María, una cordobesa que está en la lista de espera para un trasplante renal.

“La donación de órganos es una cuestión de estricta solidaridad. Cuando lo escuché a Milei, sentí que estamos frente a un ignorante, pero además un ignorante que hace daño. Tenemos la ley de donación presunta, todo el mundo se presume donante, salvo voluntad en contrario. Entonces, imaginate que lo que dice este candidato es para que la gente no done. No es solo el tema del mercado, es mucho más grave, deja un manto de sospecha sobre corrupción en el Incucai”, dijo sobre las livianas apreciaciones vertidas durante el debate.

María contó cómo supo del Incucai y su trabajo. Fue varios años antes de que haya ingresado a una lista de espera para un trasplante renal, y por una tragedia familiar: la muerte de su hijo.

“En esos momentos había mucha ignorancia sobre el tema de la donación de órganos, sólo decía que estaba dispuesta a donar. Pero, por esas vueltas de la vida, cuando mi hijo estaba con muerte cerebral, nos hablaron para la donación de sus órganos, y por supuesto aceptamos. Entonces, vino la gente del Incucai y te puedo decir que fue un procedimiento impecable. En ese terrible momento, fueron muy profesionales, tuvieron una actitud de acompañamiento. Es más, me pasó una cosa increíble. Enterada de la situación, se comunicó una persona que me dijo ‘siento mucho lo que te pasó, tengo un hijo que se está quedando ciego y necesita un trasplante de córnea’. Me estaba sugiriendo si podía direccionar la donación. Y le respondí que eso no era posible, que el procedimiento es otro”.

María lanzó una reflexión final: “Hablar de venta de órganos, como si fueran una mercancía, es más o menos como que volvemos a cantar el twist que decía ‘que se mueran los feos’, bueno, acá sería que se mueran los pobres, porque tendríamos una cosa espantosa de tráfico de personas, para eviscerarlos, para sacarles los órganos, algo de locos. Aunque no esté institucionalizado, en algunos países latinoamericanos es una práctica, si tenés plata conseguís un órgano rápido sin depender de ninguna lista de espera. Por eso, cuando el Estado tiene estas instituciones absolutamente legitimadas, que trabajan con tanto rigor, no cabe más que defenderlas. La donación es un acto solidario, que tiene que ver con esa sociedad que soñamos, más justa, más solidaria”.

Nacimiento y desarrollo del Incucai

El Incucai, es un organismo autárquico dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, que impulsa, normatiza, coordina y fiscaliza las actividades de donación y trasplante de órganos, tejidos y células en nuestro país, junto a los 24 organismos jurisdiccionales de ablación e implante.

En los años ’70, cuando los trasplantes de órganos se afianzaron, se creó por ley el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (Cucai), a los fines de regular esta práctica.

En 1990, con la sanción de la Ley 23.885, el Cucai se convirtió en el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), pasando a ser un organismo descentralizado con autarquía.

La Ley 26.066 incorporó en 2005 la figura del “donante presunto” para las donaciones de órganos. La normativa establece que toda persona mayor de 18 años es considerada donante, con excepción de quienes manifiesten su voluntad, permitió que la actividad de procuración continuara en ascenso.

En 2019 se alcanzó una nueva marca histórica en donantes y trasplantes de órganos. Se realizaron 883 procesos de donación que permitieron que 1.945 pacientes en lista de espera accedan a un trasplante.

De esta forma, Argentina alcanzó una Tasa de 19.6 Donantes por Millón de Habitantes, la más alta de su historia. Esta cifra se acerca por primera vez a la del promedio anual de donantes de los países de la Unión Europea (22.2).

En Córdoba, la donación de órganos supera la media nacional

La provincia cerró el 2022 con una mayor cantidad de donantes de órganos respecto al 2021, según informó el Ente Coordinador de Ablación e Implante de Córdoba (Ecodaic), dependiente del Ministerio de Salud provincial.

La actividad de donación se incrementó en un 44 por ciento. En total, se llevaron a cabo 108 procesos de procuración: 73 de órganos y 35 de córneas. De los operativos de procuración realizados en la provincia, 43 fueron multiorgánicos y 30 monorgánicos, y se ablacionaron 197 órganos y 173 córneas.

Estos resultados reflejan que Córdoba alcanzó un promedio de seis donantes de órganos mensuales y 19 donantes por millón de habitantes, número que supera la media nacional en 2022, de 16,44 donantes por cada millón de habitantes.