Feria del Libro Córdoba 2023: “El libro se milita, se trabaja, se piensa”

Organizada por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, junto a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Agencia Córdoba Cultura, Calipacer y SADE (Seccional Córdoba), la Feria del Libro Córdoba 2023 se vive del 5 y hasta el 16 de octubre.

Con gran variedad de actividades y para el público de todas las edades ofrece en esta 37ª. edición alrededor de 350 actividades, 8 ciclos, charlas, talleres, presentaciones de libros, debates, espectáculos, muestras, y más de 90 stands de librerías.

40 años de democracia y el aniversario 450 de Córdoba

En tanto, gran parte de la programación abordará el 450° Aniversario de Córdoba y los 40 años de democracia, a lo que se suman como locaciones inauguradas este año, el Teatro Comedia, el Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU) y el Centro Cultural de la UNC.

Esta experiencia cultural plena y multidimensional, que comenzó ayer, copará la Ciudad hasta el 16 de octubre.

La presentación oficial se realizó en septiembre en el Paseo Sobremonte de la Supermanzana Intendencia, uno de los epicentros de la Feria, con presencia del secretario de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, Mariano Almada, junto a autoridades nacionales, provinciales y municipales, y referentes del sector cultural.

“Como cada año, la Feria del Libro Córdoba llegó para invitarnos a un paseo total, donde la cultura es el motor de una Córdoba inclusiva, diversa, joven, conectada, creativa y en pleno desarrollo. Esta Feria es un hito para la ciudadanía cordobesa y toda la comunidad”, sostuvo Almada.

Los ejes planteados en las actividades apuntan a mirar desde distintas perspectivas, otros temas relacionados como el territorio, las pertenencias, los derechos, la participación, la tolerancia, la construcción colectiva; y fuertes nociones como libertad, igualdad y soberanía, tal como lo sostiene el lema de la Feria: Ciudadanía y Democracia”.

No solo en el Centro

Asimismo, por segundo año consecutivo, la Feria se expande hacia distintos puntos de la ciudad a lo que se suman los tres espacios culturales más nuevos y emblemáticos de Córdoba: el Teatro Comedia, el MMUA de Plaza España y el Centro Cultural de la UNC. Estos se incorporan al circuito integrado por el Cabildo de Córdoba y la Supermanzana Intendencia, las librerías, las bibliotecas populares en los barrios, el Parque Sarmiento y más espacios culturales, todos con entrada libre y gratuita, con más de 350 actividades, 8 ciclos temáticos, charlas, talleres, presentaciones de libros, debates, intervenciones, conciertos poéticos, obras teatrales, performances y espectáculos musicales, muestras, más de 90 stands de librerías, editoriales y zona gastronómica.

Son 12 días plenos de propuestas para todos los gustos y edades, con destacados referentes de la literatura, el periodismo, la política, las artes y la música, con lugar para diversos lenguajes y públicos.

Comunidades y autores destacados

En esta edición las comunidades invitadas para estrechar vínculos culturales son: como país, Armenia y como ciudad, Ica de Perú, que llegan con destacados disertantes, obras de teatro y presentaciones de libros.

En tanto, la Feria contará con invitados nacionales de la talla de Darío Sztajnszrajber, Felipe Pigna, Juan Luis González, María O’Donnell, Jorge Liotti, Luciana Peker, Florencia “Pupina” Plomer, Liliana González, Emilio García Wehbi, Mercedes Romero Russo, Marcos Calligaris, Juan Ruocco, Soledad Barruti, Magda Tagtachian, Florencia Canale, Vir del Mar, Atilio Borón y Graciela Ramos.

Desde Perú, Helmut Jeri Pabon se presentará como parte de los autores de la ciudad invitada (Ica); y también serán parte de esta Feria, el poeta vasco-argentino Unai Rivas Campo y Patricio Villarreal Ávila (México).

Por otra parte, algunas y algunos de los referentes cordobeses que dan presente son Juan José Vargas, David Voloj, Cristina Bajo, Graciela Bialet, Esteban Dómina, Brenda Austin, Leandro Moscardó, Luciano Debanne, Natalia Barraud, José E. Ortega, Ana Yuckelson, Mabel Brizuela, Guillermo Bawden, Naty Martínez, Favio Lo Presti y Germán Arrascaeta, entre tantos otros.

Yendo en Bici. Esta es otra de las originales propuestas, que invita a la comunidad a realizar paseos en bici combinados con paradas poéticas. Será en la zona del Parque Sarmiento.

Ciclos. Se retoman espacios consagrados que dan lugar a diversos géneros y cruces, desde el ecosistema del libro y hacia otras disciplinas, y experiencias culturales. Se abordan intereses, públicos y subgéneros como poesía, novela, historieta, nuevos lenguajes, jóvenes, feminismo, identidades, editoriales independientes, producciones del interior de Córdoba, cruces de poesía y artes visuales, literatura y artes escénicas, o letras + música de la mano de slams, jams, recitales poéticos y más.

Programación completa de la 37ª Feria del Libro Córdoba.

“El libro es como la cuchara, no morirá”

En las calles se lleva a cabo la actividad de “Sorpresa en los Troles: actrices y actores pasean por las Líneas B y C”: el 9/10, de 10 a 12, y el 10/10, de 16 a 18.

Alberto Mateu es conocido en Córdoba por sus comentarios sobre libros en el Lagarto Show, además de estar hace más de 30 años representando a Mundo Editorial y dedicarse a la tarea de gestor cultural desde hace medio siglo.

En diálogo con La Nueva Mañana, Mateu contó cómo llegaron desde la comisión organizadora al título de la edición de la Feria de este año: “En realidad, se toma por los 450 años de Córdoba y los 40 años de democracia; por supuesto por ello el tema: “Soberanía y Democracia”.

En tanto, contó el gestor cultural que “se ha ampliado bastante a los lugares donde este año llega la Feria, como el Paseo Sobremonte, la Plaza de la Intendencia, el Teatro Comedia, el Centro Cultural Universitario (dependiente de la UNC, en la esquina de Duarte Quirós y Obispo Trejo), en las bibliotecas populares, en el Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU), etcétera, con lo cual se expandió mucho este evento y estamos teniendo una fiesta larga, grande y popular, para que todos puedan darse una vuelta por los stands”.

La lectura de poesía en trolebuses, “una gran novedad”

Por otra parte, Mateu se refirió a esta Feria del Libro como el evento cultural más importante de Argentina, “no sé si mucha gente lo sabe, después de la Feria del Libro de Buenos Aires, por la gran convocatoria que tiene, se ha convertido en una de las actividades más importantes para el interior del país. El libro es como la cuchara, no morirá. Se milita, se trabaja, se piensa”.

A su vez, el desarrollo de la muestra “no se circunscribe solo a los libros, sino que hay música, en el Cabildo, por ejemplo, se presentarán autores independientes, en la Sala Infantil y Juvenil Malicha Leguizamón se presentan lecturas de cuentos, títeres, en fin una variedad de actividades para todos, con lo cual está muy lindo”.

Respecto a la intervención de lecturas de poesías en los trolebuses, el asesor de la megamuestra dijo: “Esto es algo muy novedoso, que además tiene el antecedente de la pegatina de postits (papelitos amarillos con pegamento) adentro de los colectivos hace mucho tiempo, como una performance; en fin, no hay excusas para no venir a la Feria”.

Fiesta de las letras

También Mateu refirió: “Como digo siempre esta es una fiesta de las letras; me encanta, basta con pararse y ver la cara de los niños cuando ven semejante cantidad de libros. Porque lo que sucede es que no mucha gente que va a las librerías viene a la Feria y mucha gente que no asiste a las librerías viene a la Feria, es su primer encuentro con un libro, con un autor que presenta tu texto”.

“En la Feria del Libro de Buenos Aires me pasó algo muy emocionante, porque vi que una mujer iba caminando y de repente lo cruza a Felipe Pigna, se largó a llorar, no lo podía creer de verlo tan cerca y con otros autores también pasa lo mismo. Por suerte en esta edición lo tenemos a Pigna en Córdoba”.

Por último, “invito a la gente a que se acerque a la Feria, porque si no podés comprar un libro acércate a divertirte, a disfrutar de los espectáculos y vengan a ver, sobre todo, libros, a tomar contacto con el papel, pues mucha gente que ve un texto y en el momento no lo puede comprar, anota el título y más adelante lo puede tener para leerlo en vacaciones. Un festival para los ojos y el corazón”.

Estos días son una excelente oportunidad para compartir. Todas las actividades son gratuitas, con la presencia de la Orquesta Sinfónica de Córdoba que va a presentarse en el Teatro Comedia junto a las bandas de rock más conocidas.

