Restitución internacional: cordobesa presentó recurso extraordinario ante la CSJ

El martes 2 de octubre la lucha de una madre cordobesa por mantenerse junto a sus hijos y conservar el lugar donde tienen su casa y su vida, sumó otro capítulo que involucra a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

A través de su abogada Natalia Lescano, Constanza Taricco presentó ante la CSJN un recurso extraordinario, en el marco de lo que es un caso de restitución internacional, pidiendo que se deje sin efecto el pronunciamiento de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que dictaminó -mediante resolución 194/23- rechazar la apelación interpuesta por la demandada, obligándola a viajar a Alemania -donde reside el progenitor de los niños- con su hijo y su hija.

En diálogo con La Nueva Mañana, Taricco insistió en la falta de perspectiva de género de la Justicia cordobesa, así como también en la indiferencia de la misma hacia lo manifestado por los chicos, quienes aseguraron que desean volver a Bolivia, donde vivieron los últimos años, además de la falta de asistencia técnica, y del abogado del niño.

Cabe recordar que tanto la mujer, como sus hijos, viajaron a Traslasierra con el fin de visitar a la familia materna, y con el plan y los pasajes sacados para retornar a su hogar en Bolivia. Sin embargo, antes que pudieran volver a Samaipata, el progenitor de los niños -que se encontraba en Alemania- hizo una denuncia exigiendo la restitución.

En ese marco, la mujer aseguró que "la figura de la restitución internacional de los menores no aplica porque el traslado no ha sido ilícito".

"La arbitrariedad de este pronunciamiento (de la Justicia cordobesa) crea una situación de gravedad institucional y de inseguridad jurídica por inobservar el derecho convencional al cual se ha comprometido la Argentina. Se agravia porque no se configuran los requisitos de una retención indebida, ya que al momento del pedido de traslado de los niños a Alemania (que el denunciante llama sustracción y/o retención) estos se encontraban bajo la custodia de su madre con consentimiento del mismo. No sé tiene en cuenta que su lugar de residencia y donde han trazado la mayor parte de su vida de manera saludable y con arraigo cultural y social en la localidad de Samaipata en Bolivia, dicho por los propios niñxs", indicó la letrada a LNM.

En ese sentido, la mamá de la niña y el niño dijo se vulneraron los derechos de los niños desde un primer momento ya que no han sido tenidos en cuenta, ni escuchados. "No les han informado de su derecho a contar con el asesoramiento técnico personal del abogado del niño, cuando en Córdoba hasta los bebes fallecidos en el Neonatal le han reconocido el derecho a esta figura". Y agregó: "La decisión de restituirlos a Alemania significa no respetar su centro de vida, su arraigo cultural y social, que está ubicado en Samaipata, Bolivia".

Ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá resolver si hace lugar al pedido de la mujer, y le permite volver con su hija y su hijo a su hogar en Bolivia (teniendo en cuenta que en los casos de restitución el 'centro de vida' es clave) o si falla en sintonía con la Justicia cordobesa. En este último caso los tres deberán viajar a Alemania, para estar con un padre denunciado por violencia de género, sin tener una escuela, una casa y sin siquiera hablar el idioma.

