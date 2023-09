La sede Córdoba de la Biblioteca Nacional inauguró su área bibliotecológica

Este martes dejó inaugurada su área bibliotecológica la sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional. Funcionará en el primer piso del Correo Argentino, en avenida Colón 210.

En el espacio habilitado, se atenderán los requerimientos de profesionales bibliotecarios y bibliotecas. Asimismo, se facilitará el acceso a la información de investigadores, lectores y público general. El horario de atención será de lunes a viernes de 9 a 17.

Encabezó el acto el director de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM), Juan Sasturain; y participaron la vicedirectora, Elsa Rapetti; el director de Cultura, Guillermo David; y los responsables de la sede Córdoba, Raúl Tamargo y Matías Rodeiro.

Las autoridades de la Biblioteca Nacional agradecieron la gestión de Radio Nacional, a través de su director Luis Zanetti, para lograr un acuerdo con el Correo Argentino y hacer uso de un espacio físico para el funcionamiento de la sede Córdoba Juan Filloy.

Del acto participó la secretaria General del Cispren, María Ana Mandakovic, destacándose que una de las tareas ya encaradas por la sede es la digitalización del “Diario Córdoba”, cuya colección completa es propiedad del sindicato.

Asimismo, dijeron presente dirigentes y delegados de UPCN, encabezados por su secretario de Capital, Uriel Quinteros.

“No podemos ser nunca pesimistas”

El escritor y periodista Juan Sasturain, remarcó que la Biblioteca Nacional “es la institución más antigua del país, tiene los años de la Patria”.

Recordó a su creador, Mariano Moreno, y cómo la pensó, en respuesta a que desde 1806, cuando el triunfo en las invasiones inglesas, “los jóvenes, enardecidos por la derrota al invasor inglés, se alejaron del estudio y se fueron todos al cuartel, todos querían ser soldados, faltaba un gran colegio, y mientras tanto, dice Moreno, lo que mejor vamos a hacer es que juntemos todos los libros, y que por lo menos vayan a leer”.

Sasturain destacó a la Biblioteca como un organismo vivo, cuya tarea primordial es crear nuevos lectores. “Ese es el objetivo que nunca tenemos que perder de vista. Los libros no están para ser guardados, ni siquiera para ser catalogados, los libros están por lo que fueron escritos, para ser leídos”, enfatizó durante su discurso.

La Nueva Mañana consultó al director de la BNMM sobre algunas propuestas en esta campaña electoral, que desdeñan el rol del Estado a la hora de impulsar políticas públicas orientadas a la cultura.

“Toda la sociedad sabe que se están jugando cosas importantes. Hemos pasado por muchas batallas, hemos estado en el suelo, nos han pateado la cabeza. Pero creo absolutamente en la capacidad de reacción de una sociedad como la nuestra. Lo demostró a lo largo de su historia”, reflexionó ante LNM.

Y agregó: “Podemos ser apocalípticos ante lo que nos vamos a encontrar, pero no podemos ser nunca pesimistas. No podemos ser jamás pesimistas. Hay un mandato que tiene mucho de verdadero, que es la insatisfacción, el disconformismo. Pero hay que canalizarlo, cada uno haciéndose cargo de lo propio. No pensar, como diría Atahualpa, que ‘cada cual cree que no cambia, y que cambian los demás’. Todos tenemos que afrontar las modificaciones, porque lo que hay en el ambiente es el resultado de lo que se cocina diariamente en este país. Así que tenemos que confiar en nuestra capacidad de transformación, como siempre”.

La sede “Juan Filloy”

Los responsables de la sede Córdoba “Juan Filloy” de la Biblioteca Nacional, explicaron que el objetivo de la institución es constituir un fondo especializado en publicaciones contemporáneas de Córdoba.

Agregaron que el anhelo es que se convierta en punto de recepción del "depósito legal" y en nodo de la red de bibliotecas sindicales. La sede Córdoba viene recibiendo donaciones de autores y editoriales.

Mientras tanto, en la Biblioteca Córdoba, de 27 de Abril 375, la sede Juan Filloy continuará desarrollando actividades culturales. Esta semana, y coordinada por Matías Rodeiro, se desarrolla el ciclo de cine, literatura negra y policial “Córdoba Mata”.

El proyecto de federalización encarado por la BNMM, dio sus primeros pasos con la creación en Córdoba de la sede Juan Filloy. Y están avanzadas las gestiones para otras sedes: Mar del Plata y Salta. Y es reciente el puesto en la Antártida, en la Base Carlini.

En Córdoba la sede inició sus actividades en 2021, provisoriamente en el Cabildo y de manera itinerante en distintos espacios (Radio Nacional, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, el Cispren y otros gremios que cedieron espacios para actividades culturales).

Desde abril, tras un acuerdo con la Agencia Córdoba Cultura, la sede pudo abrir las puertas de su área de gestión cultural en la Biblioteca Córdoba.