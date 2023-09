Convocaron en Córdoba a una “misa de desagravio” al Papa Francisco

Un grupo de sacerdotes, diáconos y laicos, a los que se sumaron organizaciones sociales, convocaron a un oficio religioso para este martes 26 de septiembre, a las 17, en la parroquia Crucifixión del Señor, en pasaje Antonio Berutti 3.600, de barrio Müller.

“Nos congregamos para expresar nuestro más enérgico repudio a las expresiones del candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, que afectan al Papa Francisco en torno de su mensaje de Paz, Justicia Social y de Fraternidad”, expresa la convocatoria de los organizadores de la misa.

“Fiel al Evangelio cuando habla de justicia social”

El párroco de la iglesia donde se llevará adelante la misa de desagravio, Mariano Oberlin, en diálogo con La Nueva Mañana dijo que la idea es replicar lo que hicieron los curas villeros en Buenos Aires.

Sobre las motivaciones, sostuvo que es “preocupante que un candidato que aspira a ser jefe de Estado se manifieste de esa forma respecto de otro jefe de Estado”.

Oberlin también sostuvo que “a nivel humano”, merecen el repudio las manifestaciones del candidato en cuestión, respecto al referente de una parte importante de la humanidad.

“Somos muchos los cristianos, puntualmente los católicos, pero así no fuesen los católicos, si fuese una minoría, no se puede expresar de esa manera frente a alguien que representa a esa minoría. Supongamos que lo hubiera dicho sobre un referente del judaísmo, todos, como yo, estaríamos escandalizados, por antisemitismo, por el grado de agresividad, por la discriminación, pero lo hace con el representante de la Iglesia Católica, que es un grupo de gente importante en el mundo y parece que fuera normal, que a nadie le importe”, sostuvo el sacerdote.

Mariano Oberlin reflexionó sobre cómo afecta tanta agresividad como ciudadanos. “No podemos manifestarnos de esa forma, respecto de los que piensan distinto que yo”, enfatizó.

Agregó que, a nivel más religioso y católico, “yo como pastor y los curas que vamos a estar, y en general los cristianos, porque seguramente vengan también referentes de otros credos cristianos, debemos aclararle a la gente que el Papa, lejos de ser el representante del diablo en la tierra, por las cosas que dice, es profundamente fiel a lo que plantea Jesús en el Evangelio”.

Y finalizó: “Cuando se habla de Justicia Social, si uno lee cómo vivían las primeras comunidades cristianas, según los relatos del ‘Libro de Hechos de los Apóstoles’, se da cuenta de que vivían precisamente así: todos ponían todo en común y se repartía para que a nadie le falte. Uno puede creer en eso o no, uno puede comulgar con esa idea o no, uno puede estar en contra, lo que no podemos es distorsionar o mentir respecto de eso. Si soy cristiano, no puedo dejarme engañar por alguien que dice que es diabólico lo que en realidad es profundamente evangélico”.

Los convocantes

En el llamado a la celebración, están: Grupo de Sacerdotes y Diáconos de Córdoba, Compromiso Francisco, Fundación La Alameda, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Agrupación REUNIR, Asociación Mutual Carlos Mugica, Centro Tiempo Latinoamericano, Somos Barrios de Pie y Movimiento Evita.

Además, expresaron su adhesión Radio La Ranchada, Radio Nacional Córdoba, La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Multisectorial Nacional 21F, Asociación Mutual de Empleados Legislativos y Ejecutivos de la Provincia de Córdoba (A.M.E.L.E), Asociación Civil de Vecinos, Usuarios y Consumidores del Centro, UOLRA delegación Córdoba, Movimiento Sindical por la Justicia Social y el Trabajo de Córdoba, Asociación Cooperadora Policlínico Policial - Coopol, The Economy of Francesco, Facón Grande Punilla y Asociación de Profesionales de la Administración y Gestión Pública.