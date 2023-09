Milei lideró un acto que organizó Barrionuevo para recaudar fondos

En la noche de este viernes, el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, encabezó en Parque Norte, Buenos Aires, un acto que fue organizado por el líder sindical de Gastronómicos, Luis Barrionuevo, quien paradójicamente no estuvo presente.

Ante empresarios, dirigentes y referentes sindicales, el candidato "libertario" expuso su plan económico y recaudó fondos para lo que resta de campaña hasta el 22 de octubre.

"Si de acá al 22 de octubre mejoramos nuestra fiscalización y si logramos que más gente vaya a votar, vamos a tener un 'Viva la libertad carajo' en primera vuelta", auguró mesiánicamente Milei.

El postulante presidencial también presentó en público al economista Emilio Ocampo como su eventual presidente del Banco Central si llegase a ganar; quien tendría el objetivo de cerrarlo.

"Uno de los responsables de la creación de esa estafa (Banco Central) es Federico Pinedo, familiar de uno de los candidatos. Lo que pasa es van terceros cómodos", resaltó Milei, respecto de Juntos por el Cambio. "La locura no es no tener Banco Central, sino tenerlo", remarcó.

En las primeras filas se ubicaron el candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra; las candidatas a diputadas nacionales Marcela Pagano y Juliana Santillán; la hermana del candidato presidencial, Karina Milei y el armador político Carlos Kikuchi, entre otros referentes del espacio.

"En 2001 hubo un que se vayan todos. No sólo no se fueron todos, si no que vinieron hasta con los familiares", recalcó el libertario, y expresó: "Esta todo dado para que pongamos de pie al país. Que sea un orgullo ser argentino y que nuestros hijos se quieran quedar".

Y agregó: "La solución implica que para tener que salir adelante el costo debe pagarlo la política. En este sentido tenemos diseñado un programa de largo plazo. Si Argentina hiciera las reformas de mercado en 35 años podría alcanzar los niveles de Estados Unidos".

Fuente: NA

