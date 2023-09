Ganancias: obtuvo dictamen el proyecto y se tratará la próxima semana

El proyecto de ley que modifica el Impuesto a las Ganancias, y que había sido sancionado favorablemente el martes por la Cámara de Diputados, obtuvo este jueves dictamen de mayoría en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, por lo que está listo para ser debatido en el recinto de sesiones desde la próxima semana.

De hecho, el presidente del interbloque oficialista, el formoseño José Mayans, anticipó que la intención es sancionarlo el jueves que viene.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo crea un nuevo impuesto sobre los ingresos a partir del equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM) al mes, con una alícuota progresiva sobre el excedente que va de 27% a 35% y se actualiza con el valor del SMVM dos veces por año.

Los cambios que propone la iniciativa

Además, establece que quienes obtengan los mayores ingresos tendrán derecho a deducir únicamente, en concepto de mínimo no imponible, la suma equivalente a 180 salarios mínimos, es decir 15 SMVN al mes.

A partir de los 15 SMVN mensuales se deberá pagar un 27% sobre el excedente; entre más de 15 y 36 salarios mínimos, se pagará el equivalente a 3,2 SMVM más un 29% sobre el excedente; entre más de 36 y 60 salarios mínimos, se pagará 10,20 SMVM más un 31% sobre el excedente; entre más de 60 y 84 salarios mínimos, se pagará 17,64 SMVM más un 33% sobre el excedente y para más de 84 salarios mínimos, se pagará 25,56 SMVM más un 35% sobre el excedente.

Voces oficialistas y opositoras

“El problema que tenemos es la inflación tremenda”, reconoció el senador José Mayans al cerrar la discusión en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.

El senador por Formosa agregó que el oficialismo “está a favor de los 900 mil trabajadores” y que la rebaja en Ganancias “va a impactar en el consumo”.

No obstante, destacó que “mientras no resolvamos el problema de la deuda externa, no vamos a poder resolver el problema del país”.

En ese sentido, acusó a la oposición de Juntos por el Cambio, que no firmó el dictamen de “no entender el problema” y señaló que el gobierno de Alberto Fernández bajó 14 puntos la relación deuda-PBI desde que asumió y lo llevó al 85 por ciento.

Por el contrario, el radical chaqueño Víctor Zimmermann, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, dijo que compartía que “se desgrave el salario, porque no es Ganancia”, pero advirtió que la bancada opositora votará en contra porque “nadie dice cómo se compensarán estos fondos que son coparticipables”.

Fuente: Télam

