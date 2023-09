Gabriela Brouwer de Koning le contestó a Macri tras la votación de Ganancias

"Aquí no hay ningún populismo. Hablar de quórum o no cuando se vota algo tan importante para mi ciudad es una falta de respeto", dijo.

Luego de que el ex presidente Mauricio Macri criticara a los diputados radicales que dieron quórum para la reforma del Impuesto a las Ganancias en el Congreso Nacional, una de las legisladoras del espacio le respondió: "Tiene mala información".

Las diputadas nacionales de Juntos por el Cambio Danya Tavela y Gabriela Brouwer de Koning, del bloque Evolución Radical, negaron haber facilitado el quórum para el tratamiento del proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias y rechazaron las críticas de Macri, quién consideró que haber facilitado el debate fue una decisión "populista" .

"Tiene mala información el ex presidente, porque nosotros no dimos el quórum, el quórum ya estaba", sostuvo Tavela en declaraciones radiales, y agregó que el oficialismo ya lo tenía gracias al apoyo que le habían dado los libertarios de Javier Milei y la izquierda.

"Nosotros creíamos que efectivamente esta medida no era oportuna para tomarla en este momento y no tenía el respaldo necesario para sostener la pérdida de recaudación", argumentó la legisladora, y subrayó: "Para nosotros no había ninguna duda de que había que votar en contra".

Tavela forma parte del bloque que integran Emiliano Yacobitti, Gabriela Brouwer de Koning y Marcela Antola, los cuatro diputados que fueron blanco de las críticas del ex mandatario.

"Yo respeto mucho a quien fue presidente de la Nación, pero aquí no hay ningún populismo. Hablar de quórum o no quórum cuando se está votando algo tan importante para mi ciudad es una falta de respeto", sostuvo la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning en declaraciones radiales. .

Cabe recordar que la diputada cordobesa es oriunda de la ciudad de Rio Tercero y que en dicha sesión se aprobó la creación de una universidad nacional en dicha localidad.

En la consideración del ex presidente la iniciativa para modificar el impuesto a las Ganancias es un "mamarracho electoral" y afirmó que "apoyarla es una irresponsabilidad" por parte del bloque radical.

"Todos queremos una Argentina con un Estado que no sea aplastante, que se lleve al tamaño justo y necesario para que se pueda producir y generar empleo privado y no inventar ñoquis en todo el país, pero no podemos hacerlo a costa de una hiperinflación, que ya la vivimos", explicó Macri.

Fuente: NA

Noticia relacionada: