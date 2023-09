Temen que el desarrollo inmobiliario esté tras los incendios en La Rancherita

El jefe comunal de La Rancherita, Alejandro Sosa, advierte que desde el 22 de agosto sufrieron diez incendios en la zona y que la Justicia no los está investigando como corresponde. Si bien no tiene certezas, sospecha que podrían estar vinculados al interés por expandir la frontera de los desarrollos inmobiliarios, ante el avance de las obras de la autovía ruta 5, que eleva el valor de las tierras.

Entrevistado por La Nueva Mañana, Sosa precisó que hacia este martes no hay fuegos activos en La Rancherita y que en la vecina La Serranita (localidad con la cual la divide la ruta 5) se trabajó en la noche con guardia de cenizas para controlar que no reiniciara el incendio reciente.

- ¿Qué viene pasando en el sector con el tema incendios?

- A cualquier persona le debe llamar la atención que desde el 22 de agosto hasta el día de ayer tuvimos diez inicios de fuego, siete en nuestro ejido y tres en La Serranita. Diez eventos en 20 días. Nunca en la historia ha sucedido. Hace 18 años que soy jefe comunal y 24 que vivo en La Rancherita y hemos tenido no más de dos incendios en un año, en la temporada de mayor riesgo de la provincia. Pero nunca algo sistemático como ahora.

- ¿Tenés algunas hipótesis respecto al origen del fuego?

- Tengo, pero sin confirmar. Una opción es que sea un piromaníaco, alguien que no está en sus cabales y que lo hace por diversión o para llamar la atención; lo cual sería extraño. La otra es que a nuestra comuna la declaramos reserva natural y ahora estamos pasando esa frontera y el gobernador se hizo eco de nuestro proyecto que iniciamos en 2016 para la creación de una reserva natural de 11 o 12 mil hectáreas para proteger de los desarrollos inmobiliarios, el bosque ubicado a la vera de la autovía que se está construyendo. Indudablemente tocamos intereses de gente que piensa otros fines para estas tierras y bajo el paraguas de esta reserva se van a poder evitar. No entiendo la mecánica por la cual nos prenden fuego la villa en tantas oportunidades, pero es lo único que se me ocurre.

- ¿Qué otros intereses de uso se podrían estar afectando en el sector, que no sea la protección ambiental?

- La construcción de la autovía, que es super necesaria, trae aparejado que los campos aumenten su valor y lo que hoy es bosque nativo con desarrollo ganadero a baja escala pase a ser un desarrollo inmobiliario. Creo que gente que se dedica a eso está viendo un gran negocio. Yo no me opongo a los desarrollos inmobiliarios, pero llegó este tiempo en el que hay que proteger lo poco que nos queda de bosque y los desarrollos tienen que estar en tierras zonificadas para tal fin y no en una ladera de la montaña ni en las nacientes de los arroyos. Tenemos la responsabilidad de cuidarlo para las generaciones futuras.

- La autovía, más allá de los beneficios en materia de tránsito, ¿es un perjuicio para el impulso de la reserva natural?

- La autovía trae un desarrollo que hay que canalizar por el lado turístico, como lo hace la provincia. Ese desarrollo tiene que ser sustentable. Si queremos y vamos a destruir el bosque y quedarnos sin agua, ¿qué turismo vamos a tener? La gente que viene a Córdoba, llega por sus recursos naturales fundamentalmente.

- ¿Hicieron denuncias para que se investiguen los hechos?

- Eso estoy pidiendo, que la Justicia haga las diligencias con la policía par que venga e investigue. Hasta ahora no se han hecho investigaciones más que con informes de oficio. Nosotros hemos detallado los focos que hemos tenido, pero la justicia no ha trabajado como corresponde. La gente que vive con su casa en medio del monte entra en pánico porque día por medio tenemos un incendio.

