Patricia Bullrich: “Nosotros siempre estuvimos enfrente del kirchnerismo”

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, encabezó en la tarde de este lunes un acto ante más de 500 dirigentes de su espacio en Córdoba, entre los que se encontraban Luis Juez, Marrio Negri y Rodrigo de Loredo,

“Vine a Córdoba a poner todos los motores en marcha, nosotros creemos que Córdoba es la capital de Juntos por el Cambio. Venimos a decirle a todos los cordobeses que vamos a ir a tocarles cada puerta, cada tranquera para contar con ellos“, arengó a propósito de la campaña en curso para la elección del 22 de octubre, y a la trascendencia que le otorga a este distrito.

Durante el enmcuentro llevado a cabo en el Hotel Quorum, de camino al Aeropuerto, la ex ministra de SEguridad dijo estar convencida de que JxC recuperará "muchísimos votos".

Una apelación a recuperar el voto cordobés

"Los cordobeses saben que nosotros fuimos los que siempre estuvimos enfrente del kirchnerismo, lo que les hemos dado todas las batallas. Hoy existe una república porque nosotros fuimos los que nos enfrentamos para que no se lleven puesta a la Corte Suprema ni a la Justicia, ni a la libertad de expresión, ni al campo, ni a la industria“, sostuvo ante dirigentes y militantes.

Y agregó: “Tenemos que dar un paso muy importante adelante que es gobernar el país y demostrar que tipo de país representamos: un país donde los jóvenes tengan lugar, un país que no sea expulsivo, un país que no tenga un estado depredador, un país cuyos frutos sean para la gente y no para las burocracias, ni para las mafias”.

Bullrich dijo que su espacio siempre defendió a Córdoba. "Defendimos a esta provincia cuando querían destruir lo más productivo que tiene, que además de la industria es el campo, defendimos siempre lo que representa como una cultura que queremos para la Argentina”, concluyó.

Del encuentro que se desarrolló en el hotel Quorum, participaron senadores, diputados, intendentes, legisladores, concejales y referentes de la coalición en la provincia.