Lionel Messi y Julián Álvarez nominados por FIFA para los premios "The Best"

Los jugadores de la Selección argentina, Lionel Messi y Julián Álvarez, fueron nominados este jueves por la FIFA para el premio The Best al mejor futbolista del año, tras la histórica consagración en el Mundial de Qatar 2022.

Mediante el sitio oficial de los citados premios, la organización confirmó que se puso en marcha la votación para elegir a los jugadores, arqueros y entrenadores masculinos y femeninos más destacados de 2023.

Los doce jugadores nominados fueron por sus logros desde el 19 de diciembre de 2022, un día después del título en la Copa del Mundo de Medio Oriente, al 20 agosto de 2023.

El plazo de votación está abierto y el jurado internacional que emitirá su veredicto está compuesto por capitanes de selecciones nacionales, entrenadores, periodistas y simpatizantes de todo el mundo.

Para destacar las elecciones de los dos futbolistas argentinos, la FIFA estableció que Messi fue ganador de la Ligue 1 2022-23 con el PSG y que estuvo incluido en el equipo ideal del torneo.

Además, fue el máximo asistente de la competición en Francia y resaltan que marcó su gol número 100 con la selección argentina.

Por su parte, las razones elegidas para Álvarez son que se consagró ganador de la Premier League 2022-23 con el Manchester City. A eso, hay que sumarle los títulos en la Copa de la Liga inglesa y la histórica consagración para los Ciudadanos en la Champions League. Por último, destacaron que fue el primer jugador que ganó la Copa Mundial de la FIFA y un triplete europeo en la misma temporada.

Todas las nominaciones a los premios The Best

Nominados al Premio The Best al Jugador de la FIFA: Julián Álvarez (Argentina); Marcelo Brozović (Croacia); Kevin De Bruyne (Bélgica); İlkay Gündogan (Alemania); Erling Haaland (Noruega); Rodri Hernández Cascante (España); Khvicha Kvaratskhelia (Georgia); Kylian Mbappé (Francia); Lionel Messi (Argentina); Victor Osimhen (Nigeria); Declan Rice (Inglaterra); Bernardo Silva (Portugal).



Nominadas al Premio The Best a la Jugadora de la FIFA: Aitana Bonmatí (España); Linda Caicedo (Colombia); Rachel Daly (Inglaterra); Kadidiatou Diani (Francia); Caitlin Foord (Australia); Mary Fowler (Australia); Alex Greenwood (Inglaterra); Jenni Hermoso (España); Lindsey Horan (EE.UU.); Amanda Ilestedt (Suecia); Lauren James (Inglaterra); Sam Kerr (Australia); Mapi León (España); Hinata Miyazawa (Japón); Salma Paralluelo (España); Keira Walsh (Inglaterra).



Nominadas al Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino: Peter Gerhardsson (Suecia); Jonatan Giráldez (España); Tony Gustavsson (Suecia); Emma Hayes (Inglaterra); Sarina Wiegman (Países Bajos).



Nominados al Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino: Pep Guardiola (España); Simone Inzaghi (Italia); Ange Postecoglou (Australia); Luciano Spalletti (Italia); Xavi Hernández (España).



Nominadas al Premio The Best a la Guardameta de la FIFA: Mackenzie Arnold (Australia); Ann-Katrin Berger (Alemania); Catalina Coll (España); Mary Earps (Inglaterra); Christiane Endler (Chile); Zećira Mušović (Suecia); Sandra Paños (España).



Nominados al Premio The Best al Guardameta de la FIFA: Yassine Bounou (Marruecos); Thibaut Courtois (Bélgica); Ederson (Brasil); André Onana (Camerún); Marc-André ter Stegen (Alemania).



Personas nominadas al Premio a la Afición de la FIFA: aficionado del Club Atlético Colón de Santa Fe (Argentina); Fran Hurndall (Inglaterra); Miguel Ángel, aficionado de Millonarios (Colombia).

Fuente: NA