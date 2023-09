Daniele: “Sepan que vamos para allá, están a tiempo de revisar la política”

El secretario General del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem), Rubén Daniele, encabezó asambleas en distintas reparticiones municipales.

En este marco, desde una asamblea de las áreas operativas en Paraguay y Laprida de barrio Observatorio, dijo: “Sepan que vamos para allá, están a tiempo de revisar toda la política que han aplicado con los empleados municipales, están a tiempo de rectificarse. Si no están a tiempo por las buenas están a tiempo por las malas”.

Además, alegó que “no nos importa si el conflicto va a durar dos o tres meses. No me interesa quien venga o no venga. No vamos a dejar de luchar hasta que no reestablezcamos todo lo que nos quitaron”. También señaló que “las consecuencias que vengan serán responsabilidad de Llaryora y su equipo”.

En una serie de acciones gremiales el SUOEM denuncia "el incumplimiento por parte del Departamento Ejecutivo” de distintos puntos, como “reclamos salariales, estabilidad laboral y cese de la precarización y mejora en las condiciones de trabajo”.

En ese sentido, rechazan “la precarización laboral, al recorte de la 7ª hora, a los pagos en negro, a la mora administrativa y a los múltiples incumplimientos del Departamento Ejecutivo Municipal".