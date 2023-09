Legisladores de JxC piden “urgente esclarecimiento” por muerte de Gabriela Pérez

“Los cordobeses en general y la familia de Gabriela en particular necesitamos saber qué ocurrió", dijeron.

Los Legisladores Electos de Juntos por el Cambio se reunieron el martes en el Club Bell de la ciudad de Bell Ville y pidieron “el urgente esclarecimiento de la causa”. A través de un documento, los legisladores manifestaron su preocupación por los hechos ocurridos en un acto gremial en el club Yapeyú de la ciudad de Córdoba en el que murió Gabriela Pérez.

“La disputa gremial no puede ser más importante que la protección y resguardo de los cordobeses. El Gobierno no puede avalar estas prácticas ni ser cómplice de este crimen y estos actos. En el año en que cumplimos 40 años de democracia, los hechos acaecidos nos remontan a un pasado al que no podemos volver”, señala el documento que hicieron público.

“Los cordobeses en general y la familia de Gabriela en particular necesitamos saber qué ocurrió. Se debe llegar a los máximos responsables. El Poder Judicial debe actuar rápidamente para que la justicia lleve paz y consuelo a los familiares y a los cordobeses”, agrega.

En otro párrafo del documento se señala: “Asimismo, solicitamos al Gobernador electo de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora sea respetuoso de la institucionalidad y los Partidos Políticos, como así también se respete el último resultado electoral provincial, donde la sociedad decidió acompañar a la oposición en igualdad de condiciones que el oficialismo. La paridad que reflejará la próxima Legislatura será un espejo de lo manifestado”.

Además, dicen: “El consenso, el diálogo, el debate transparente con reglas claras es el rumbo y el camino a seguir. Lo expresado debe canalizarse orgánicamente a través de los partidos políticos que conformamos Juntos por el Cambio y el resto de los partidos de la oposición; además de la Mesa Provincia-Municipios y los foros de Intendentes y jefes comunales. La cooptación mediante fondos públicos y el ofrecimiento de cargos es una característica central del populismo y del kirchnerismo, que tanto daño le han producido a la democracia y a los partidos políticos”.