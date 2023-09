Productores apicultores piden medidas para preservar la actividad

En la mañana de este miércoles, un grupo de apicultores provinciales realizaron una protesta frente a Patio Olmos para desnudar la difícil situación que se encuentran atravesando y pedir medidas al Gobierno provincial.

En ese marco, en horas de la tarde estaba prevista una reunión con autoridades provinciales para explicarles las dificultades que enfrenta el sector por las crisis económica y el uso sin control de agrotóxicos que afecta la población de abejas.

Alejandro Sánchez, uno de los referentes apicultores que protestaron este viernes, relató a La Nueva Mañana que desde hace años observa la disminución de las abejas y describió el padecimento de los productores. "Yo tengo mis colmenas en Quilino, en el norte de Córdoba. Si bien lo que ocurre en la actualidad se viene repitiendo en los últimos años, hoy con la crisis cambiaria la situación llegó a un extremo crítico. Esto hizo que apicultores de Entre Ríos se movilizaran hace un par de semanas, y esto produjo un efecto contagio en Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, La Pampa, Tucumán y ahora en Córdoba", dijo.

"Hoy referentes del Consejo Apicola tendrán una reunión en el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia, pero hace tiempo que venimos reclamando y hacen oídos sordos. Hoy el productor apicultor tiene que adoptar tecnología o nutrir a sus abejas para poder llevar adelante la actividad, mientas que otros productores del sector ganadero o agropecuario, nos atropellan. El veneno que tenemos alrededor, los agroquímicos, nos desplazan y el Ministerio no lleva adelante políticas serias para controlarlo. La realidad es que las abejas se mueren y el apicultor, por miedo a ser estigmatizado o señalado por los productores del campo, se retira y cada vez se aleja más de las zonas de cultivos", graficó Sánchez.

De esta forma, describió la problemática en dos ejes: el desplazamiento del apicultor a zonas sin agrotóxicos y a crisis cambiaria que los afecta porque los insumos que necesita están cotizados en dólares, a valor "blue".

"Nuestra miel no la pagan a precio dólar", aclaró. En ese mismo sentido, detalló: "Un dato que habla por sí solo es que, si vos hoy vendes tu miel, el mercado te paga entre 400 y 500 pesos el kilo a granel, y para alimentar a tus colmenas vos tenés que poner hoy alrededor de mil pesos para el kilo de azúcar de modo tal que se las pueda alimentr. Es decir, estamos en un desfasaje económico total. No hay una relación entre lo que ganamos y lo que nos cuesta producir", enfatizó.

Según dijo, esta práctica de alimentar a las abejas con azúcar no siempre es buena, pero producto de la sequía y la crisis del campo, les resulta imposible dejarles la miel para alimento. "Muchos apicultores, producto de la sequía o otros factores también, compra azúcar para contrarrestar la venta de la totalidad de miel producida, que para las abejas es el alimento más nutritivo. Esas asimetrías hacen que al apicultor hoy le cueste realmente llevar adelante su actividad. Y estamos hablando de miles de familias en Córdoba. Esto no es un grupo reducido", aclaró.

Además, destacó que la contaminación que viene provocando los agrotóxico no necesita mucha comprobación. "Cuando uno transita por la ruta, se da cuenta que ya no hay abejas, ni mariposas, ni colibríes. Las especies que antes veíamos en el campo, ya no están. Te das cuenta que faltan abeja y que hay un desequilibrio biológico. Esta problemática se da en cadena y los apicultores nos estamos parando para decir basta de destruir la naturaleza como se viene destruyendo", subrayó. Y enfatizó: "El principal motivo por el que estamos hoy protestando es base de nuestro sustento: que la naturaleza, que es medio en el que habitamos, viene siendo amenaza desde hace varias décadas".

Una cadena de producción

Por otro lado, comentó que están solicitando medidas al Gobierno provincial. En tanto, desde la Nación, a partir de la marcha realizada en Entre Ríos y de la protesta de las agrupaciones de apicultores, comenzaron a distribuirse incentivos para los productores. "Se trata de una asignación de emergencia para que se anoten todos los apicultores que que estén bajo el sistema de nación. Pero hay muchos que se encuentran en la informalidad o que son apicultores de monte nativo, campesinos, que no están registrados. A esos productores que no están cerca de las ciudades, no les llega esa ayuda", explicó.

Para Sánchez, de no tomar medidas urgentes, la actividad de apicultura se exinguirá. "Más que la abeja que, en diferentes especies, lleva millones de años en el planeta, es la actividad del apilcultor el que está en peligro de extinción. Y esto no solo afecta a la fuente laboral del sector, que incluye a miles de familias, sino también a las que viven a partir de la apicultura, como es la industria maderera que nos genera los cajones, la industria metalúrgica que arma los equipamientos que usamos en las colmenas. Es una cadena muy grande porque Argentina es la segunda productora del mundo en miel. Y, a pesar de tener un potencial enorme, terminamos siendo el último eslabón en la escala de productores poruqe no toman en serio nuestros reclamos", aseguró.