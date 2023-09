"Cuti" Romero, figura de la Selección: "Demostramos que estamos muy bien"

El defensor cordobés Cristian "Cuti" Romero fue elegido por la transmisión televisiva del partido de la Selección Argentina contra Ecuador, como la figura del encuentro que ofició de debut de la "albiceleste" en las eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo que en 2026 se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

Entrevistado al final del encuentro y bajo una bulliciosa ovación del público que asistió al estadio Monumental, se mostró sorprendido ante semejante expresión de cariño.

"No me lo esperaba. Siempre uno trata de aprovechar las oportunidades que te da el técnico y que te dan los compañeros, desde el primer día, cuando me recibieron con el cariño con el que me recibieron. Confían mucho en mí y trato de devolver la confianza en la cancha y estoy muy agradecido a la gente por la ovación", manifestó.

Respecto al encuentro con Ecuador, que se terminó definiendo a favor de Argentina sobre el final y merced a un gol de tiro libre de Lionel Messi, dijo Romero: "Ellos propusieron un partido muy trabado, se cerraron atrás, aprovecharon nuestros errores y tiraron pelotazos mucho a los delanteros para ganar alguna falta, algún corner y hacer daño. Pero cuando apareció 'Leo', abrió el partido y se nos hizo más fácil. Igual pudimos tener una diferencia más amplia".

Remarcó el ex defensor de Belgrano, actualmente en el británico Tottenham Hotspur, que el plantel terminó "muy contento de empezar con el pie derecho" la marcha en la clasificación continental para la Copa del Mundo. "Demostramos que estamos muy bien", subrayó, aunque reconoció que "las eliminatorias son muy duras".

Finalmente, respecto al presente de Lionel Messi, expresó: "Leo siempre aparece en los momentos en que se nos complica y no podemos abrir el arco. Estamos muy felices de tenerlo acá, se lo ve muy feliz. Nos sorprende día a día, lo disfrutamos mucho y estamos muy contentos de verlo tan bien".

Argentina vuelve a jugar este martes 12 de septiembre, a las 17, contra Bolivia y de visitante, en la ciudad de La Paz.

