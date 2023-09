El sector turístico se mostró en alerta por el “plan motosierra” de Javier Milei

La propuesta de Javier Milei desde su espacio político La Libertad Avanza de eliminar a futuro el Ministerio de Turismo de la Nación en el caso de ser elegido presidente puso en alerta a los actores tanto del sector público como privado de esta actividad.

Concretamente, días atrás Eugenia Rolón, referente de comunicación y redes del partido indicó: “No creemos que sea necesario que se fomente el turismo a través del Estado, en un país donde la mitad de los chicos no tienen para comer”. Si bien reconoció que es un área que da empleo a muchas personas, evaluó que puede funcionar sin la intervención estatal. En cuanto al personal de las distintas secretarías turísticas de cada provincia o municipio, Rolón consideró que “van a conseguir trabajo en el sector privado”.

Las expresiones de la referente de comunicación del partido que obtuvo más votos en las elecciones Primarias del mes pasado generó preocupación en distintos actores del sector público y privado de la industria turística nacional.

Una de las primeras reacciones fue la firma de un documento por parte de ministros, secretarios y presidentes de entes provinciales de las 23 provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de la Asamblea del Consejo Federal de Turismo. El mismo lleva además la adhesión de la Cámara Argentina de Turismo, la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones, la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, y la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina. Es decir, el sector público y el sector privado mostraron su sintonía de pensamiento en elaborar un comunicado titulado “El turismo, un sector clave para el crecimiento de la Argentina” y que llama “proteger una industria fundamental para el desarrollo de la economía nacional en los próximos años”.

Un sector que generó 55 mil puestos de trabajo en el último año

En su texto, ponderan que, tras la paralización del sector durante la pandemia, hoy la actividad está recuperándose y creciendo, con 55 mil puestos de trabajo generados en el último año, 2.800 empresas creadas este año y 3.500 millones de dólares distribuidos por los 4,5 millones de turistas extranjeros en lo que va de 2023. “Esos grandes números muestran un movimiento fundamental para todas las economías regionales del país y, sobre todo, empleo genuino y directo para más de 675 mil trabajadores de la Argentina”, expresa el documento.

Y precisa: “Para que el turismo se consolide como un motor del crecimiento y la generación de empleo para los argentinos, es fundamental el trabajo conjunto entre el sector público (en su esfera nacional, provincial y municipal) y sector privado”.

En esta coyuntura en que se elegirá al próximo presidente por los próximos cuatro años, los distintos actores del sector brindaron un mensaje claro y unívoco: “El turismo es trabajo, representa a miles de empresas Pymes, crea oportunidades para que los jóvenes se desarrollen en sus provincias, atrae los dólares tan necesarios para el desarrollo económico del país, y es el futuro y desarrollo para los 46 millones de argentinos y argentinas”.

Es por esto que mediante dicho documento hicieron “un llamado a las fuerzas políticas, a los candidatos a presidente y a sus equipos de campaña, a que cuenten con el turismo para hacer crecer al país, que profundicen el trabajo público-privado como modelo de trabajo y a que apuesten por un sector que ha demostrado que, cuando fue apuntalado con políticas públicas adecuadas, invirtió, generó empleo y crecimiento en cada rincón de nuestro territorio”.

“El futuro de la Argentina es con más empresas turísticas, no con menos”

Por último, reafirmaron que “el futuro de la Argentina es con más empresas turísticas, no con menos; es con más trabajadores del turismo, no con menos; es con más federalismo, no con menos; es con más extranjeros visitando nuestro país, no con menos; es con más argentinos recorriendo nuestros destinos, no con menos; el futuro de la Argentina es con más y mejor turismo en todos los destinos de nuestra patria”.

El tema tampoco fue eludido en el 1° Foro Regional de Turismo que se desarrolló el martes pasado en la ciudad de Salta donde se hizo hincapié en la necesidad de seguir articulando acciones en conjunto para potenciar la actividad del sector. En ese marco, se consensuó que todas las provincias deben “empujar para el mismo lado entendiendo que el turismo es política de Estado” y gestionar “políticas públicas concretas”, como lo ha sido por ejemplo el PreViaje que ya va por su quinta edición.

“Milei no tiene ningún representante en el sector”

Consultado por La Nueva Mañana sobre la propuesta de La Libertad Avanza, José González, presidente de la Cámara de Turismo de Córdoba, advirtió que el candidato presidencial Javier Milei no presentó a ningún miembro de su equipo que tenga injerencia en el esquema de turismo a nivel nacional y provincial.

“Córdoba, en esta relación entre el sector público y privado fue una provincia pionera, porque la Agencia Córdoba Turismo funciona desde el año 1999 y con mucho éxito porque nos da la posibilidad de proyectar la promoción en todas las ferias nacionales e internacionales, dándole realce a los destinos consolidados de Córdoba, además de los emergentes”, indicó González a La Nueva Mañana. “Eso es posible porque los directores del sector privado estamos sentados en esa mesa de discusión junto el sector público”, destacó.

En cuanto a la posibilidad de eliminar al Ministerio de Turismo de la Nación dijo no estar de acuerdo con una propuesta de esas características. Consideró que habría que mantener el ministerio, con algunos cambios como una mayor apertura, más participación y más equidad para que no haya “algunas provincias más beneficiadas que otras” por afinidad política. “Pero un Ministerio le da contención al conglomerado a nivel nacional, permite la promoción del país como destino a nivel internacional y lleva adelante programas de incentivo como el Previaje, que considero que podría tener algunas mejoras”, analizó el presidente de la Cámara de Turismo de Córdoba.

El programa Previaje

Respecto al PreViaje, consideró que “en su momento fue una herramienta muy importante para ayudar a reactivar el turismo en la pandemia del Covid. Quizás debería tener algunos retoques para conformar una política pública permanente, en especial en cuestiones muy técnicas respecto a cuándo y cómo aplicarlo, y las ventanas de venta. Por ejemplo, esta última edición tuvo una ventana de venta muy breve, del 1 al 7 de septiembre, y otra ventana de utilización, también a nuestro criterio, bastante corta, que es del 30 de septiembre al 31 de octubre. Al sector privado le sirve en la baja temporada porque rompe la estacionalidad y a la gente le da la oportunidad de poder hacer alguna escapada, más ahora cuando no se cuenta con vacaciones tan largas”, evaluó González.

