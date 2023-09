Repudios a convocatoria negacionista impulsada por La ibertad Avanza

Una actividad convocada para el lunes en la Legislatura porteña como un "homenaje a las víctimas del terrorismo" e impulsada por la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA) Victoria Villarruel -que esta semana fue vinculada a genocidas como Jorge Videla o Miguel Etchecolatz- recibió este sábado el rechazo de diferentes sectores que solicitaron la suspensión del encuentro por considerarlo "provocador", en el marco de los 40 años de democracia, y convocaron a una manifestación en repudio.

El acto está previsto para el lunes a las 17 en el Salón Dorado de Legislatura porteña, organizado por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), del que Villarruel es presidenta honoraria; y también por la legisladora Lucía Montenegro (LLA), en el que está previsto que diserten Lorenza Ferrari. Graciela Saraspe y Arturo Larrabure, hijo de Argentino del Valle Larrabure, secuestrado y asesinado por el ERP en 1974.

Legisladores, actores de la sociedad civil, organismos de derechos humanos y sindicales repudiaron este sábado el acto negacionista y solicitaron a la Legislatura su inmediata suspensión y además convocaron a un acto en repudio.

En su carácter de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, la diputada Victoria Montenegro envió una nota al vicepresidente 1ero. de la Legislatura, Emmanuel Ferrario (Juntos por el Cambio), para expresar su "profunda preocupación" y advierte que "pone en peligro acuerdos básicos alcanzados por la mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria y contradice los posicionamientos históricos que cada año esta Legislatura renueva en referencia a la última dictadura cívico militar".

"Esta actividad no solo atenta contra los avances social culturales en materia de Derechos Humanos sino que también encontraría el ordenamiento jurídico nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional a los que suscribe nuestro país. Frente a la gravedad de la situación considero oportuno ponerlo en conocimiento para que pueda tomar las medidas necesarias", solicitó Montenegro en su carta.

Desde la Vicepresidencia de la Legislatura, a cargo de Ferrario, ratificaron la realización del encuentro y explicaron a Télam que el rol de la administración del cuerpo "no es juzgar el contenido de lo que se debate en los salones" ya que "mientras se de en el marco de la Ley vigente, no se puede censurar ni moderar un debate que es propuesto por un diputado o diputada, sea del espacio político que sea, dado que representan diversos intereses de la ciudadanía".

"El salón fue solicitado en tiempo y forma por la diputada Lucia Montenegro, quien es la encargada de la organización de dicho evento y quien tiene derecho a usarlo como cualquier otra diputada o diputado que lo pida", aclararon desde la Legislatura.

Según trascendió para ingresar al salón los organizadores van a solicitar nombre, apellido y DNI de los interesados en estar en el acto que deberán inscribirse previamente.

El candidato a jefe de gobierno porteño por LLA, Ramiro Marra, informó, ante la consulta de Télam, que no va a estar presente en la charla. La organización del evento sumó también el rechazo en bloque de los organismos de derechos humanos.

Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ) convocaron a un acto de repudio a las 16.30 en la Legislatura, luego de una conferencia de prensa prevista para el mediodía. "Si el negacionismo facho hace apología del genocidio, nosotros hacemos escrache", se sumaron desde el Frente de Izquierda.

"Repudiamos el otorgamiento de Cambiemos de la legislatura porteña para tal fin. No al acto en la legislatura porteña. Fueron 30 mil detenidos desaparecidos, niños expropiados y entregados a represores. No a la reivindicación de la tortura y exterminio en centros clandestinos de detención. No fue una guerra, fue un genocidio. Fueron criminales de lesa humanidad", remarcaron en un comunicado desde el EMVyJ

En diálogo con Télam, "Taty" Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, consideró que desde la LLA "quieren reinstalar la teoría de los dos demonios, algo inconcebible a 40 años de democracia" y agregó: "Hubo un solo demonio que es el que tiró vivas a las Madres de los 12 de la Santa Cruz en los vuelos de la muerte, que secuestró a militantes políticas embarazadas, las torturó y se apropiaron de sus bebés".

"Repudiamos con toda nuestra fuerza este avance de la derecha. Ahí vamos a estar repudiando en la puerta de la Legislatura, exigiendo justicia pero legal, jamás por mano propia", expresó Almeida.

Desde la Asociación Madres de Plaza de Mayo que presidió Hebe de Bonafini, Carmen Arias calificó como "una vergüenza" la convocatoria de Victoria Villarruel. "No nos extraña porque ella conoce bien desde adentro lo que fueron los delitos de lesa humanidad que cometieron y ahora quieren reinstalar la teoría de los dos demonios", dijo en declaraciones a Télam.

Por su parte, el legislador Claudio Morresi (Frente de Todos) dijo que "no es nueva la actitud de la LLA ya que desde que tiene bancas en la Legislatura, ha tenido una posición de acompañamiento, y de apoyo a las acciones que se llevaron adelante en la dictadura".

"Cada 24 de marzo los bloques mayoritarios de la legislatura de los diferentes partidos repudiamos a través de un documento el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 y este sector político de Milei, de Villarruel, y de los diputados de LLA nunca acompaña esa repudio", recordó.

Desde la izquierda, la candidata presidencial Myriam Bregman se sumó a los rechazos: "El único sentido que tiene esto es provocar. Villarruel visitaba genocidas, ¿ahora quiere visitar la Legislatura para contarlo?", dijo en una publicación en su cuenta de Twitter.

El legislador por CABA del FIT-U Gabriel Solano, quien también preside la Comisión Contra la Violencia, dijo que presentará una nota para que no se autorice el evento y fue más allá: denunció que tanto Milei como su candidata a Vicepresidenta quieren preparar las condiciones para un indulto a los genocidas de la dictadura.

"Estamos en presencia de un acto político reaccionario en defensa de los genocidas de la dictadura y del terrorismo de Estado. No tenemos dudas que la actividad se inscribe en una campaña por lograr la libertad de estos genocidas, a quienes Villarruel viene defendiendo desde hace años", dijo Solano en un comunicado de prensa.

Y agregó: "Un indulto a los genocidas sería un paso necesario para volver a utilizar a las FFAA en la represión interior", afirmó Solano y analizó que "por todas estas razones repudiamos este acto y junto a las organizaciones de derechos humanos estamos analizando medidas de acción para el próximo lunes".

