Río Cuarto: trabajadores de prensa rechazan el despido de un delegado de LV16

Este miércoles se llevó a cabo en Río Cuarto una movilización, convocada por el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (Cispren), por la reincorporación del delegado paritario y gremial Guillermo Davies, despedido hace dos meses de LV16.

Desde la Seccional Río Cuarto del Cispren, su secretario General, Javier Lucero, explicó que “el despido arbitrario del compañero Davies se encuentra judicializado desde hace dos semanas, luego de que el Ministerio de Trabajo de la Provincia no lograra retornar la situación al momento previo al conflicto, como lo dictaminó en dos oportunidades”.

El dirigente insistió con que los propietarios de la emisora, “la familia Sosa Barreneche, vuelvan a la instancia previa al conflicto, que el compañero despedido vuelva a su lugar de trabajo en las mismas condiciones. La Justicia debe poner las cosas en su lugar, de ahí el amparo presentado, para que se cumpla la ley de asociaciones y sindicales”.

La manifestación se cumplió en horas del mediodía del miércoles, frente al edificio de LV 16 Radio Río Cuarto, y desde allí una nutrida columna marchó hasta la Plaza Roca.

Contó con la participación de la Comisión Directiva Provincial del Cispren y de la seccional Villa María y Río Cuarto; de la CTA Autónoma; la CGT; la Asociación Trabajadores del Estado (ATE); el Movimiento Libres del Sur; la Federación de Cooperativas; Trabajadores Municipales; La Bancaria; AATRAC; SUTEP; Gráficos; centros de estudiantes y la Izquierda Socialista.

“No es solamente plata”

La secretaria General del Cispren, María Ana Mandakovic, destacó “la fortaleza” del delegado despedido, y reivindicó la movilización, la presencia en la calle y las asambleas “como la manera de defender los derechos”.

“Debemos decirle a la sociedad que LV16 Radio Río Cuarto está yendo contra la ley, que un medio de comunicación no puede hacer eso, porque tiene un compromiso social. No es solamente plata, y eso es lo que más molesta a la patronal, se trata de la dignidad del trabajador y eso no se vende”, sostuvo la dirigente.

A su turno, el secretario Gremial del Cispren, Andrés Fundunklian, resaltó cómo los trabajadores y trabajadoras de la radio “se están bancando aprietes, la violencia que ejercen los dueños usando las peores maniobras, eso merece todo nuestro repudio”.

Fundunklian agregó: “Se trata de una emisora con una historia enorme en Río Cuarto, y que debamos pasar por esto es penoso. Esta radio representa un servicio público para toda la comunidad, pero por el contrario, despide trabajadores, aprieta a sus empleados”.