Imputaron al dueño del dogo de burdeos que atacó a una embarazada

Quedó imputado el dueño del dogo de burdeos que atacó a una mujer embarazada que estaba con su hijo pequeño, en el barrio privado Manantiales II. El hombre fue acusado por el fiscal Luis Micheli por lesiones leves culposas.

Según indicaron desde la fiscalía, la imputación contra el propietario del dogo de burdeos podría ampliarse. La víctima sufrió heridas superficiales en el antebrazo y la cadera.

Sin embargo, lo que más preocupa a la familia es que el perro pueda haberle contagiado rabia u alguna otra enfermedad. Por estar gestando, los médicos no pudieron aplicarle la vacuna triple viral que se usa de manera preventiva en estos casos ni realizarle radiografías para descartar otro tipo de lesión, informó El Doce.tv.

Marcos, la pareja de la mujer embarazada, contó en declaraciones Canal 12 que el dueño del dogo de burdeos se negó a mostrarle el carnet de vacunación de la mascota. “Fui hasta su casa y me trataron muy mal. Tuve que llamar a la Policía pero tampoco le mostraron el carnet a ellos”, aseguró.

“Los dueños no se hicieron cargo de nada, no asistieron a mi pareja, la dejaron caminar sola tres cuadras chorreando sangre y gritando. No les importó que ella estuviera embarazada”, denunció sobre el ataque.