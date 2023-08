El Gobierno anunció licitación para la obra de reversión del Gasoducto Norte

El Gobierno nacional lanzará el viernes la licitación para la obra de reversión del Gasoducto Norte, con la cual buscará dar continuidad a la política de infraestructura energética, destinada a potenciar la capacidad de producción de Vaca Muerta.

El anuncio se dio a conocer este miércooles, en el marco del Foro Energético organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (Amcham), una iniciativa para promover el intercambio entre los sectores público y privado, sobre las oportunidades que presenta el sector energético para el desarrollo y crecimiento económico de la Argentina.

El presidente de la firma estatal Energía Argentina (Enarsa), Agustín Gerez, al formalizar el anuncio de la licitación, dijo que lo obra "aportará previsibilidad a los sectores de la demanda y la posibilidad de que los sectores industriales puedan acceder a un precio más competitivo de la energía. Este circulo virtuoso se empieza a generar alrededor de la infraestructura que permitirá que Vaca Muerta demuestre todo su potencial".

"El viernes vamos a estar presentando con el ministro de Economía Sergio Massa, en la localidad de Tío Pujio, en la provincia de Córdoba, el lanzamiento de la reversión del Gasoducto Norte", preciso Gerez al señalar que la obra, junto al Gasoducto Néstor Kirchner, "le van a aportar de manera indirecta por sustitución de importaciones 6.400 millones de dólares a la Argentina".

También en el marco del encuentro de la Amcham, la secretaria de Energía, Flavia Royon, afirmó que "no alcanza con la construcción del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, ahora hay que seguir con la reversión (del Gasoducto del Norte) y ahí sí hay divergencias", con otras propuestas electorales.

En este sentido, la funcionaria destacó la necesidad de que "Vaca Muerta sea una política de Estado que se sostenga a través de diferentes gobiernos, aunque ahora el escenario electoral genera incertidumbre".

Royon también aseguró que el gobierno "no desconoce el escenario macroeconómico complejo que tiene la Argentina pero acá no hay soluciones mágicas, sino graduales con crecimiento" que durante los próximos años permitirá "llegar al 2030 con una balanza superavitaria de US$ 18.000 millones".F}

Fuente: Télam

