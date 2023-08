Solano: "La foto que veo es un triunfo de Milei"

El precandidato a presidente por el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) Gabriel Solano advirtió este domingo que "la izquierda está haciendo una mala elección" y consideró "indudable" que el líder de La Libertad Avanza y diputado nacional, Javier Milei, "está haciendo una gran elección en todo el país" al analizar los resultados de boca de urna, ya que por el momento no se conocen datos del escrutinio provisorio.

"Hoy la foto que veo es un triunfo de Milei y en nuestro caso una elección mala", afirmó Solano en declaraciones a radio Urbana Play.

En ese sentido, sostuvo que es "indudable" que Milei "está haciendo una gran elección en todo el país" y que no le "sorprende", ya que era algo que había advertido durante su campaña porque el precandidato pudo "expresar la bronca" que existe en la sociedad.

"No estamos haciendo una buena elección. Estamos cayendo bastante a comparación del 2021 aunque no es lo mismo una elección parlamentaria", añadió y consideró "importante" que la izquierda "no quede pegado a este gobierno" porque sostuvo que la izquierda quedó "vinculada" a la actual gestión nacional.

En declaraciones a Télam, el precandidato a primer diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola, coincidió con este planteo y afirmó que en las planillas que ya se encuentran analizando hay "una altísima votación a Milei y muy baja a la izquierda".

"En Jujuy, Milei estaría haciendo una elección que podría cuestionar al propio (gobernador y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio) Gerardo Morales que se colocó por derecha como un ejemplo de represión al movimiento popular. Hay un fenómeno muy negativo de una ruptura por derecha", agregó desde el bunker en en el club Torcuato Tasso, en San Telmo, donde aguardan los resultados oficiales, junto a otros precandidatos.

Noticias relacionadas: